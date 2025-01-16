鏈鋸人動畫展香港站直擊｜聲優專訪、1:1角色模型/特色打卡位重現動畫經典｜人氣動畫《鏈鋸人》來港舉辦展覽，不僅有1:1角色Figure、故事板、角色設定資料，更有多個動畫經典打卡位，今次展覽的開幕會更請到碇治聲優戶谷菊之介出席，HashTECH記者亦藉此機會與碇治聲優戶谷菊之介做了專訪。



《鏈鋸人展》香港站開幕

《鏈鋸人》動畫由 MAPPA 製作，改編自藤本樹漫畫，2022 年 10 月全球首播後反應熱烈。如今INCUBASE Studio與MAPPA 及羚邦集團將攜手合作，繼去年東京首展後，在香港是次舉行活動的海外首站。今次來到香港展出，HashTECH記者就到旺角創興廣場直擊，更與碇治聲優戶谷菊之介進行了專訪，聲優更在訪問中更透露自己最喜歡的角色！

碇治聲優戶谷菊之介出席《鏈鋸人》展香港站開幕禮 （葉寶瑩 攝）

碇治聲優戶谷菊之介專訪：最喜歡這角色！

戶谷菊之介專訪問題 ｜1. 展覽必睇「這個」

今次碇治聲優——戶谷菊之介出席了《鏈鋸人》展覽的開幕禮，而HashTECH記者亦有幸與戶谷菊之介先生進行專訪。被問到今次觀看展覽的感受，戶谷菊之介表示在展區中有很多動畫詳細的設定資料，希望觀眾都能進場了解更多《鏈鋸人》這套作品。

戶谷菊之介表示在展區中有很多動畫詳細的設定資料，希望觀眾都能進場了解更多《鏈鋸人》這套作品。（陳安琪 攝）

戶谷菊之介專訪問題｜2. 波奇塔對他來說是⋯⋯？

相信有看過《鏈鋸人》的粉絲都一定會被碇治與波奇塔的羈絆深深感動，碇治之所以會擁有鏈鋸惡魔的能力，都是因為波奇塔在碇治瀕死時向他獻出自己的心臟。被問到波奇塔對於自己來說是甚麼樣的關係？戶谷菊之介就表示認為對於碇治來說，波奇塔大概就像是家人一樣的角色，不僅一起住、還吃一樣的東西，羈絆十分深厚，就像家人一樣。

戶谷菊之介專訪問題｜3. 最喜歡的角色是？

作為碇治的聲優，相信戶谷菊之介對碇治這個角色有不少感情，不過除了碇治之外，在動畫中最喜歡的角色又是誰？戶谷菊之介的答案就如劇中的碇治一樣，指最喜歡的角色是「真紀真」，他認為真紀真無論是對主角碇治、自己、還是男性觀眾來說，都是一個十分有魅力的角色。

戶谷菊之介如劇中碇治一樣，指最喜歡的角色是「真紀真」。（陳安琪 攝）

鏈鋸人展｜1：1角色模型打卡區

《鏈鋸人》的角色各有特色，收穫不少Fans，今次在場內設有「鏈鋸人」、「真紀真」、「帕瓦」、「早川秋」角色 的1:1 模型，讓粉絲可以與自己心愛的角色合照留念！在「鏈鋸人」的展區更會配有動畫主題曲《KICK BACK》，以及不同的燈效，讓觀眾更能投入其中。

鏈鋸人的展區更會配有動畫主題曲《KICK BACK》，以及不同的燈效，讓觀眾更能投入其中。（葉寶瑩 攝）

「帕瓦」 的1:1 模型（葉寶瑩 攝）

鏈鋸人展｜互動打卡區

除了1:1模型可以打卡之外，亦有多個互動打卡位。包括有動畫中早川秋召喚出狐狸惡魔的名場面。以及動畫op中角色一行去戲院看戲的標誌性場面，除此之外粉絲更可以化身成血之惡魔掌控巨血鎚，以及像鏈鋸人一樣，在頭及手臂都生出鏈鋸來等等，相信粉絲一定會喜歡這些互動打卡位，恍如讓自己置身於動畫之中一樣。

鏈鋸人展｜互動打卡區（葉寶瑩 攝）

鏈鋸人展｜互動打卡區（葉寶瑩 攝）

鏈鋸人展｜互動打卡區（葉寶瑩 攝）

原畫、故事板、角色設定資料展出

展區將展出由 MAPPA 監修的原畫複製稿、故事板、角色設定資料等，並會播放相關影片及幕後花絮，不過小心留意這些展區大多不能拍攝或錄影。

《鏈鋸人》 Pop-up Store & 主題輕食

看完展覽未夠喉？可以到Pop-up Store選購週邊商品，以及享用角色主題的輕食。包括有波奇塔造型的飯、以及真紀真在劇中請碇治吃的烏冬等，不知道大家吃完之後又是否願意當真紀真的「狗」？

《鏈鋸人》 Pop-up Store （葉寶瑩 攝）

波奇塔造型的飯（葉寶瑩 攝）

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早鳥優惠及購票詳情

預售（即日起至2025年1月16日）：

預售雙人票 – HK$168/套（購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地）

預售特典票 – HK$158/套（預售特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）

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展期開始後票類及價錢（2025年1月17日起）：

展期單人票 – HK$110/張

展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張（入場需持有有效學生證正本作實）

展期特典票 – HK$168/套（展期特典票包含1張入場票及 1 款亞加力立牌，共 4 款設計，隨機送出；集齊4款立牌可以組成筆筒）