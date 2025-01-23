消委會11款暖風機評測｜本港氣溫跌至12°C 學5大安全貼士免釀火災｜根據天文台預測，下週一起將突然轉涼，跌至只有12°C，電暖器和暖風機成為許多人家中的必備保暖工具。然而，如果使用不當，這些電器可能帶來嚴重的安全隱患，甚至引發火災。



近期，台灣一位名為 Rita 的用家分享，她的電暖器在深夜突然自燃，所幸及時將設備移至浴室，用水撲滅才未造成更大的損失。然而，她提到房間內當時充滿濃煙，且電暖器燒壞後還發出強烈的電流聲，整個事件讓人觸目驚心。專家指出，類似事故多因電暖器過熱或內部電路故障引發，長時間運行、高功率電器共享插座，以及設備老化等都是常見原因。

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使用電暖器和暖風機時，擺放位置至關重要。首先，應確保電暖器周圍保持至少一公尺的安全距離，遠離任何可燃物，例如棉被、衣物、紙張或家具。此外，許多人喜歡將電暖器用作烘乾衣物的工具，這樣的行為極為危險，因為衣物覆蓋在電暖器上可能導致熱量無法散發，進而引發自燃事故。

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電源的配置需要特別注意。電暖器和暖風機屬於高功率電器，通常需要穩定的電力供應。如果與其他高功率電器（例如除濕機或吹風機）共享同一插座，可能導致電路過載。專家建議，最好使用專屬插座，避免與其他設備共用延長線。同時，選擇符合國家安全標準的延長線和插座，並定期檢查電線是否有破損或老化的情況。

最好使用專屬插座，避免與其他設備共用延長線

另外，電暖器和暖風機長時間運行容易積熱，內部電路可能因過熱而發生故障。因此，使用這些設備時，應避免整夜開啟，最好設置定時關閉功能。例如，將電暖器設置為運行一至兩小時後自動關閉。專家還建議選購具有過熱保護裝置的產品，這類設備能在溫度過高時自動斷電，有效降低風險。

應避免整夜開啟，最好設置定時關閉功能。

有些家庭中有兒童或寵物，這時候更需要注意安全問題。電暖器和暖風機的表面通常會產生高溫，如果兒童或寵物不慎接觸，可能造成嚴重燙傷。因此，應選擇帶有安全防護罩的產品，並將設備放置在兒童或寵物不易接觸的地方。

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資料來源：公視新聞網