Sony WH-1000XM6 藍牙耳機情報流出｜Sony 索尼的 WH-1000XM5 頭戴式藍牙耳機降噪夠勁、外型夠fashion、頭戴又幼戴得舒服，難怪人氣極高，在香港幾乎十步見3對。不過計返條數 XM5 已經是疫情時期的產品，足足3年未換款！近日流出Sony WH-1000XM6 (YY2984) 已經在美國 FCC 上架的消息，從文化件中可以見到XM6的改動／改良點，即睇是否值得升級換款。



XM6將大改款｜保持幼身頭帶更可摺合

大家都喜歡XM5改用幼身頭帶，掛在頸上更加美觀舒適，但亦有無法摺合收納的短板。從圖樣可見，XM6除了更新耳罩，初步觀察新鉸鏈確實與 WH-1000XM5 不同，推測正是加入摺合骹位。

圖為Sony WH-1000XM5

初步觀察新鉸鏈確實與 WH-1000XM5 不同，推測正是加入摺合骹位。

可以拆走耳墊更換

另一新特點是Sony無線耳機終於可以拆走耳墊更換，未知是用卡口還是磁吸連接，總之不怕耳機未壞但耳墊甩皮。雖然這個設計不是新事物了，但預計Sony此舉並不是令耳機壽命更長，而是方便換色吧。

Sony無線耳機終於可以拆走耳墊更換

快充能力更強｜電量未知有否增加

從文件可見，這款無線降噪立體聲耳機將與XM5一樣於馬來西亞製造。支援 5V 和 9V 快速充電，電池電壓亦跟XM5 一樣是 3.8V。另外，圖紙中又有文字指出新機的驅動單元尺寸為 30mm，沒有改變。

XM系列耳機前4代外觀統一，5代變得更時尚，成功吸引一般用家買機。

或對應LE Audio 更慳電

藍牙版本升級至 5.3，相信依然支援LDAC，另外或可使用 LE Audio，意味可以更慳電更長氣。另有消息人指，XM6 天線部分特別描述為「倒 F 天線」，與以前「晶片天線」的叫法不一樣，可能 WH-1000XM5 的天線增益將由 1.6 dBi 提升到 2.91 dBi，加強接收能力。