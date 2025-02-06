微波爐禁忌｜廚房3大隱藏高危地方！專家警告放狹小空間隨時火燭｜不少人家中都會有微波爐用來隨時翻熱食物，不過香港寸金尺土，不少人的家中位置都十分有限，物件與物件之間經常都會「排排企、層層疊」，微波爐的外型方方正正，的確很適合與其他家具電器並列，不過如果放在以下3個地方，隨時會觸電甚至起火，即睇微波爐於廚房3大隱藏高危位置。



根據全國消防協會的資料，微波爐每年造成四分之一的與烹飪相關的房屋火災。外國機械技師Austin Smith和專門從事家庭及商業維修的Stephanie Wolf指出3個在廚房中放置微波爐的最糟糕位置的，放錯地方隨時觸電起火。

廚房3大隱藏高危地方

1.架子或狹小空間

有些人會在廚房裡設置專門為微波爐設計的架子或櫥櫃，但在狹小空間放置微波爐要謹慎。由於需要空氣流通，大多數製造商都有指引， 通常包括在機身後面留出1英寸的間隙，並且不要將其放置在熱源附近等。如果地方實在有限，有些型號是為狹小空間設計的，所以在購買廚房電器時，確保選擇適合需求的微波爐。

2.靠近鋅盤或洗碗機

當電源與水太近時，也安全隱患會出現。微波爐經常暴露在水和潮濕環境中可能會導致故障和永久性損壞，專家建議將微波爐插入有保護的插座，也可以避免容易損壞。

靠近鋅盤或洗碗機 (資料圖片)

3.爐灶上方

另外Hisense家電專家指出，將微波爐放置於爐灶上方會令微波爐更易受熱，影響微波爐的冷卻功能，使其更容易過熱。當爐灶運行時，蒸汽、油煙以及高溫會持續影響微波爐的外殼和內部元件，加速設備的損耗，並提高火災風險。