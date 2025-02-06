泰國旅遊必裝一鍵報警App！即時分享定位保平安｜5大吃喝玩樂App｜近日不少港人都因泰國出現誘騙港人到詐騙園區，而人心惶惶。但如果真的要到泰國旅遊或工幹，有甚麼方法保障自己安全？泰國官方推出了一款App，只需登記個人資料後，即可一鍵報警+分享位置，App更支援中文，即睇註冊教學及5大泰國吃喝玩樂App推介。



泰警推Thailand Tourist Police手機App 一鍵發送定位報警

為鞏固泰國在國際旅遊業，泰國警方推出「Thailand Tourist Police」手機App，遊客可在App一鍵發送定位報警，讓遊客更安心遊泰。

泰警推Thailand Tourist Police手機App 一鍵發送定位報警 (資料圖片)

Thailand Tourist Police App

Thailand Tourist Police註冊教學步驟

1.選擇語言(目前中文只支援簡體中文)

1.選擇語言(目前中文只支援簡體中文)

2.選擇登入方式

2.選擇登入方式

3.輸入個人資料

3.輸入個人資料

4.細閱並同意條款

4.細閱並同意條款

5.允許定位

5.允許定位

6.需要時按SOS鍵報警求助

6.需要時按SOS鍵報警求助

泰國旅遊必備5大吃喝玩樂App

除了個人安全，出外旅遊當然少不了做定功課，找景點、交通路線等等，今次為大家介紹5個泰國旅遊必備的5個App，讓大家在泰國可以有個愉快假期。

👇👇即睇泰國旅遊必備的5個App👇👇