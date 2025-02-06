泰國旅遊必裝一鍵報警App！泰國警方開發、實時分享定位保平安
撰文：友條新菜
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泰國旅遊必裝一鍵報警App！即時分享定位保平安｜5大吃喝玩樂App｜近日不少港人都因泰國出現誘騙港人到詐騙園區，而人心惶惶。但如果真的要到泰國旅遊或工幹，有甚麼方法保障自己安全？泰國官方推出了一款App，只需登記個人資料後，即可一鍵報警+分享位置，App更支援中文，即睇註冊教學及5大泰國吃喝玩樂App推介。
泰警推Thailand Tourist Police手機App 一鍵發送定位報警
為鞏固泰國在國際旅遊業，泰國警方推出「Thailand Tourist Police」手機App，遊客可在App一鍵發送定位報警，讓遊客更安心遊泰。
Thailand Tourist Police註冊教學步驟
1.選擇語言(目前中文只支援簡體中文)
2.選擇登入方式
3.輸入個人資料
4.細閱並同意條款
5.允許定位
6.需要時按SOS鍵報警求助
泰國旅遊必備5大吃喝玩樂App
除了個人安全，出外旅遊當然少不了做定功課，找景點、交通路線等等，今次為大家介紹5個泰國旅遊必備的5個App，讓大家在泰國可以有個愉快假期。
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