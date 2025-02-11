HashTECH 科技玩物|Samsung Galaxy S25系列 $2XX月費出AI旗艦機

AI風潮繼續強勁，手上部手機冇AI功能好似脫脫哋節咁。一係唔換，一換就梗係換AI皇者Samsung Galaxy S25系列。農曆新年前先面世，呢幾日先開始預售，3HK已經推出低至$478機價，呢個優惠居然人人有份，現客就當然更加抵啦！係咪真係咁抵出？即刻睇埋落去！



機價五百蚊都唔使!? 二手機都未必得 仲要係最新AI 5G機

以為天價月費？而家唔興㗎喇～3HK今次月費只需$298，以S25為例，機價減高達$5,420，減完折實機價只係$478，現客可以再減多$500，減完等於$0機價！比較其他台，雖然間間都有折扣，但有一間只減$500，實在誠意欠奉。今次幫大家逐間計數 (上台 + 出機) 比較過，總支出係3HK最低，平均每月只需$337，已經齊Plan、新機、三地數據、通話分鐘。

$0機價 重出江湖 補貼機價

以前出親旗艦大機，大家都期待電訊商啲$0機價計劃。但之所以做到$0機價，好多時都係用貴價月費去補返條數，變相無補貼。加上而家手機功能先進，機價愈嚟愈貴，電訊商都好難做到補貼。估唔到3HK今次唔單止平月費，仲要接近成萬蚊部手機都做到補貼…..

北上AI功能 會唔會被Block!?

今次標榜AI，其實真係帶嚟好多方便，但係喺內地用AI有冇兼容性嘅問題呢？會唔會好似WhatsApp、IG咁，一時用到，一時用唔到呢？如果你用3香港出嘅三地plan，變相唔使翻牆，都可以喺內地/澳門用AI，同喺香港一樣！

配真．三地共享數據 + 通話分鐘

(唔開名啦) 好多其他電訊商都係上台，心意上送些少GB嘅內地/澳門數據，仲唔包通話分鐘。講真嘅，如果你好耐先北上玩一次都勉強夠用，但如果你係常客就絕對唔夠，Call車、電子支付、搵路、搵餐廳等等，樣樣都係數據！3HK今次個月費，除咗包你一部新機，仲包埋真正嘅三地「共享」數據，每月有50GB數據俾你自由選擇喺香港/內地/澳門用，完全冇限制，有埋通話分鐘，呢啲先係真正貼地實用。

參考電訊商各自主打嘅月費計劃，計埋總支出，一目了然！

Galaxy S25 Ultra 有咩升級新嘢？

新機採用全新圓潤設計，係史上最輕薄嘅 Ultra，手感舒適，外型優雅。配備Snapdragon 8 Elite、2億像素相機、120W快充、衛星通信功能，旗艦配置直接爆分！今代最大升級就係Galaxy AI，功能貼合用家日常，例如AI Select (AI智能選擇)，而家可以自動分析畫面內容，並提供下一步智能操作建議，如編輯功能等，大大提高便利程度。

3Shop門市地址：https://bit.ly/40TNhDC WhatsApp查詢：https://bit.ly/3EHGuVV

-部分資料來自相關官網，只供參考。 -優惠期有限。 -須選購指定月費計劃。-所有優惠受條款及細則約束，詳情請參閱官方網站及向店員查詢。

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