沉浸式翻譯｜Google年度推薦　多平台支援　Netflix字幕即時翻譯

現在英文﹑日文﹑韓文內容時，仍只是識用 Google 翻譯？或還是要慢慢逐段文字複製&貼上到翻譯 App 上？不應還語言成為吸引內容﹑資訊的阻礙，剛榮獲 Google Chrome 2024年度最佳擴充程式殊榮的「沉浸式翻譯」，可能是目前最方便的電腦﹑手機翻譯工具，甚至能做到即時翻譯影片字幕的功能。



「沉浸式翻譯」整合包括 DeepL、OpenAI、Claude、Gemini 等全球頂尖的AI翻譯引擎，支援 iOS、Android、macOS、Windows 等多平台使用，不管是在Chrome、Safari、Edge，還是 Firefox 都能打開「沉浸式翻譯」。由於使用多個AI翻譯引擎，因此能更精準流暢翻譯不同情景下的語言翻譯。

一頁雙語對照翻譯

大多數的翻譯工具，也是直接把網頁上的外語全部翻譯成目標語言，或者要用家把網頁上的內容複製到翻譯工具上進行翻譯。「沉浸式翻譯」其中實用的地方是，可以精準識別網頁主要內容區域，提供流暢的雙語對照翻譯，不僅能最大程度保留原始網頁版面，更能智慧識別並處理各類網站結構，能在同一網站上看到雙語，有效率之餘，更適合正學習外語的用家。

Netflix﹑YouTube 字幕即時翻譯

平日總會在Netflix﹑YouTube上滑到海外的內容，如使用 VPN 解鎖地區限制觀看海外內容時，常常會出現沒有中文字幕的問題。「沉浸式翻譯」支援YouTube、Netflix、TED等超過100個國際主流影音平台，系統能夠即時識別並翻譯影片字幕，提供原文與譯文的同步對照。記者實試 YouTube 字幕翻譯，其翻譯速度與原字幕無疑。

免費 PDF 翻譯

學習﹑工作上都能使用到「沉浸式翻譯」，支援Word、ePub 等9種文件檔案格式，更提供免費的 PDF 翻譯功能，可以在保留原文件排版的情況下翻譯 PDF 文件，支援自由選擇下載單譯文或者原文和譯文雙語對照版本的文件。此外也提供PDF PRO功能，能夠智能識別複雜排版，完整保留數學公式、表格結構和圖文混排，解決了傳統翻譯工具在處理專業文件時常見的格式混亂問題。

翻譯漫畫無難度

不只是日漫，現時韓漫也有不少粉絲支持。可是，在大部分的官方漫畫網站﹑App 上都不一定有中文翻譯。「沉浸式翻譯」從集英社到MANGA Plus等50多個國際漫畫網站皆有支援。而透過AI影像識別技術，系統能夠精準翻譯對話框內容，同時保持原有畫面的完整性，為漫畫迷者提供沈浸式的閱讀體驗。