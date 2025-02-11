LG新透明4K OLED電視發布會直擊｜77吋機身+機內裝飾增加空間感｜LG今天推出了全球首款透明無線4K OLED電視，從77吋的透明屏幕可以清晰透視到機身背後的景物、增加室內的空間感；除此之外亦同步推出了第二代Styler及空氣清新機，及空氣清新茶几，即睇詳情。



LG新透明4K OLED電視發布會直擊(陳安琪 攝)

LG SIGNATURE OLED T

LG 新出77吋的4K透明電視 SIGNATURE OLED T 是全球首款透明且無線的4K OLED 電視，並可以在透明和非透明模式之間無縫切換，變回傳統的OLED電視。今次LG用了Zero Connect Box 技術做到無線連接，另外屏幕亦可用T-Objet 模式（常開顯示模式）轉變為數碼畫布。轉到透明模式後，即使將東西放在機身後方都可以清晰看見，改變了平時大屏幕電視放在家中的局促感。（香港售價及發售日未定，美國定價USD$59999/約港幣$47萬）

LG SIGNATURE OLED T (陳安琪 攝)

透明模式(陳安琪 攝)

LG 第二代 Styler

L5推出第二代 Styler具有雙重蒸氣衣物護理技術與AI 智能偵測。可以透過天然蒸氣達成99%殺菌除臭，能迅速去除塵蟎、過敏原、細菌及異味，約 20 分鐘即可完成快速清新。第二代 Styler 內建高壓蒸氣掛燙機，可以用三段式高壓蒸氣撫平衣物皺褶，搭配折疊式褲線管理器，熨出褲線，另外第二代的LCD 智慧液晶顯示螢幕，亦加入了AI識別功能，屏幕上的指示也比以前更容易理解。

LG 全新第二代 Styler (陳安琪 攝)

二代的LCD 智慧液晶顯示螢幕，亦加入了AI識別功能，屏幕上的指示也比以前更容易理解。 (陳安琪 攝)

搭配折疊式褲線管理器，熨出褲線 (陳安琪 攝)

第二代 Styler 內建高壓蒸氣掛燙機，可以用三段式高壓蒸氣撫平衣物皺褶 (陳安琪 攝)

LG PuriCare AeroBooster 空氣清新機

LG PuriCar AeroBooste有360°全方位過濾系統，可去除約99.9%小至0.01微米的顆粒物、異味、細菌、病毒和過敏原，覆蓋距離可達5.5米。另外有寵物模式，可以捕捉寵物毛髮和氣味，適合有寵物的家庭。配上UVnano技術以去除風扇葉片上的細菌，並具備Al+模式，根據實時空氣質量調整設置以優化能源消耗。另外加入了氣氛燈光可以滿足不同環境的燈光需求。

LG PuriCare AeroBooster 空氣清新機 (陳安琪 攝)

LG PuriCare AeroFurniture 空氣清新茶几

LG PuriCare AeroFurniture 既有空氣清新機的功能，又可以作茶几使用，適合香港的小蝸居，LG PuriCare AeroFurniture 結合LG空氣清新技術與個性化氛團燈光，配備LG HEPA濾網，可以有360°空氣淨化，去除高達99%的空氣污染物及超微細灰塵。另外亦可以用UVnano技術將風扇葉片上及周圍的病毒和細菌數量降低高達99.99%。LG持續提供與當代生活方式相符合的創新空氣淨化解決方案，以其靈活時尚的設計，無縫融入各種家居室內環境。