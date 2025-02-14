《Monster Hunter Wilds》就快推出，為了能推到4K、穩定60FPS，近日對 PC 硬件的配置成為熱話。Bilibili 就有大神想到，把冷氣外置機，直接幫電腦散熱，沒想到效果極佳。



Bilibili 大神「電解碳酸納」嘗試把冷氣外置機，成為電腦水冷的一部分。用300～400人民幣，購入冷氣外置機後拆除壓縮機，主要保留冷排和大風扇。改裝的一匹冷氣外置機，冷排尺寸為800mm X 490mm，相當於擁有九個360冷排，大風扇的風量同樣以市面上的電腦散熱風扇無法比擬。

改裝也盡量簡單，把銅管和冷頭與連接上，再安裝水泵和水箱，最有趣的是在冷氣外置機外貼上印有「Nvidia」、「Intel」、「AMD」的貼牌，科技感即時拉滿。「電解碳酸納」在冷氣內加上獨立開關，以及數據面板觀察效能。

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實測結果

「電解碳酸納」把冷氣外置機與 Intel Core i9-13900K、Nvidia RTX 4090 電腦組合，利AIDA System Stability Test進行效能測試。在室溫 23.4°C的環境下全速運行 40 分鐘後，CPU 核心溫度僅上升 2°C，對比一般水冷只能把 CPU 溫度維持在70～80°C相比，冷氣外置機的散熱效能遠高於目前市面上的電腦散熱產品，難怪會有網民留言：小心CPU感冒。