XROUND XPUMP Premium性價比評測　神奇小手指真實體驗一文睇清

台灣隨身聽品牌XROUND首代 XPUMP耳擴的特點是以專利運算法令無論是喇叭或是耳機的兩聲道播放系統都能呈現出如像真的環繞聲音場效果。近期推出的升級版XPUMP Premium自早前在眾籌平台發起集資後，就一度成爲了隨身聽界的熱話。今代XPUMP Premium的焦點除了是將訊號處理芯片作升級外，調音上亦是經廣範收集用家意見所得，因此令大家對此自稱為「音效引擎」的XPUMP Premium別有一番期望。

追加 USB 音源解碼輸入

XPUMP Premium外形與首代作品相近，最大出入在於在XROUND品牌標記上追加Premium字樣，以識別兩者不同。焦點功能方面，其圓形按鍵負責控制「增强」（白燈）及「劇院」（橙燈）兩種音效模式，以方便大家在聆聽取向上作調節。其餘操作按鈕部分包括位於機身一則的音量控制鍵及模式切換鍵（耳機/喇叭）。

至於今次比較大革新是首代用作充電用Micro USB端子在今代的版本中追加 USB 音源解碼輸入，能對應數碼訊號進行DAC解碼處理，能提供比一般模擬訊號更細緻播放效果。據廠方指今代型號在底噪控制亦有明顯加持，即使是直駁耳機或是利用兩聲道播放都能聽得出其聲音透徹感。

雙核心數碼訊號處理芯片

芯片方面XPUMP Premium採用XROUND新一代雙核心數碼訊號處理芯片，能根據自信研發的演算法將兩聲道訊號擴展至3D音場效果，重現聲軌内人聲、樂器的線條及空間層次。進階技術方面，XPUMP Premium的耳機秘模式以HRTF（Head Related Transfer Function）技術為核心理念，並加入無殘響室測量數據為參考，以還原出實體喇叭在室内空間真實聽感。而HRTF技術亦有利於耳機營造出如實體喇叭空間感和音場體驗。至於XPUMP Premium更刻意應用上心理聲學原理，大大强化低頻表現，即時耳機或喇叭模式都能受惠。

XPUMP Premium刻意應用上心理聲學原理，大大强化低頻表現，即時耳機或喇叭模式都能受惠。（Post76）

3.5mm模擬訊號輸入 最簡單接駁方案

以同價位便携DAC類周邊而言，XPUMP Premium在造工和手握感方面都相當不俗。續航力上，此DAC能連續播放近7小時。而較爲貼心是今代加入了充電迴路設計，裝置會在充電完成後自動斷電，保障電池壽命之餘亦確保了使用者安全。除選擇利用音質較佳的USB音源輸入，鍾愛簡便至上的人都可以直接利用其3.5mm模擬訊號輸入端子作輸入，將接駁方式最簡便化。

同場加映XROUND AERO耳機

測試方便小編用上XROUND AERO耳機作配搭，用上高硬度鋁合金外殼，内部亦搭載由XROUND自行開發的8mm鍍鈦單元。其腔體後方用上渦輪造型為「特殊渦輪空氣阻尼」技術，有利營造高頻的延伸感，提升高音頻段的細節表現能力。至於AERO自身聲底都偏為低音飽滿類型取向，屬於「重Beat」類耳機，較適合聽流行曲及打機、睇戲用途。

XROUND AERO耳機（Post76）

USB DAC聲音加持震撼力先行！

小編先後以XPUMP Premium加AERO耳機經3.5mm端子配搭手機聽歌及經USB DAC直駁電腦睇片，整體感覺是XPUMP Premium在低頻呈現力方面相當到位。片段如真人版《獅子王》預告開首時的低頻在XPUMP Premium加持下都顯得相當富層次，為耳機低頻的量感部分作補完，以一個耳擴的身份來說，XPUMP絕對稱職。但就以聽音樂來說，在眾多的網站中都有提及過的神奇效果，就未有這般神化了，極其量都只可以說是一隻有放大功能的USB DAC輕便耳擴，而且聽歌方面效果都比較低頻向，明顯地預算比打機及睇戲的朋友會比較着重，以幾百元的便携耳擴來說， 當打下機，睇下戲是可以的，但如果真係聽音樂的朋友就不多建議了。

（Post76）

Conclusion：「性價先行，便携小玩無妨！！」

XPUMP Premium焦點相信都會繼續落在其性價比方面優勢，八百餘元的定價配合簡潔的接駁和操作方式都無疑令此裝置成為耳機初階玩家入門小玩意。值得一讚的是此裝置對電腦的兼容力相當好，經USB駁上電腦後一瞬間已被 Windows 10認出，並隨即可被使用，算是小編接駁USB DAC中最順利一次。最後，其進階模式如「增强」及「劇院」在聲音表現力方面亦有相當明顯效果，對鍾愛打機、睇戲的一群人而言應該會大派用場。品牌網站更誠意推薦大家用XPUMP直接接駁喇叭去聽歌睇戲，而小編手上的未有器材可以配合，所以未能測試，如果大家都有入手的話，不妨都在討論串中同大家分享呢！

XPUMP Premium（Post76）

規格重點

輸入：3.5mm模擬音訊、Micro USB數碼音訊 / 輸出：3.5mm模擬音訊 處理器：XROUND G2雙核心數碼訊號處理晶片 / 取樣率：16bit/48kHz / 頻率響應：20Hz至20kHz 最大輸出功率：25mW＠32Ω / 失真率：<0.01% 訊噪比：>85dB 內置電池：400mAh（可連續使用 7 小時） / 體積：92 × 27 × 15.5mm 售價：HKD $829

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：XROUND XPUMP Premium 神奇小手指究竟係咪咁神奇!?​】