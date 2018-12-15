Huawei P30 Pro 預計將採用 M 字額或水滴屏　原因竟然是 Samsung

Huawei P30 Pro 繼早前流出或會採用 Sony IMX607 感光元件後，坊間盛傳 Huawei P30 Pro 屏幕將會是 M 字額或水滴屏，而不是大熱的極點全面屏設計。（文：黎生）

尚有半個月變踏入 2019，坊間已有不少有關 2019 年的旗艦機的傳聞。其中 Huawei P30 Pro 繼剛剛傳出將會採用 Sony 全新的 IMX607 感光元件後，最新的消息是手機將不會採用最新的極點全面屏設計。由於 Samsung 不願意出售旗下的 Infinity-O 屏幕，使 Huawei P30 Pro 或迫於繼續使用 M 字額或水滴屏，無法為用家提供現時大熱的極點全面屏視覺效果。

Huawei P30 系列或許只能保持 M 字額或水滴全屏。（GSMArena）

雖然 Huawei nova 4 已經使用極點全面屏設計，但可由於該屏幕只是 IPS LCD 屏幕，而不是 Huawei P 系列常用的 OLED 屏幕；而開孔的 OLED 屏幕，目前只有 Samsung 成功生產，故若 Samsung 不願提供相關面板，便意味 Huawei 2019 年度的 P30 系列只能繼續使用 M 字額或水滴屏，令機身外型設計與 P20 系列沒有太大變化，對用家而言絕不是好消息。

Samsung 是現時唯一成功生產開孔 OLED 的廠商（圖為 Samsung Galaxy A8s）。（Samsung）

坊間的爆料大神表示 Huawei 的 P30 系列只能繼續使用 P20 或 Mate 20 的外型，而不是將於 2019 年大熱的極點屏。

不過目前有關傳聞只是猜測，有關 Huawei P30 系列的傳聞依然非常有限，加上尚有一段日子才會正式發布，到其時或許會有所改變。



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