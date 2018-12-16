越獄噩耗！JailBreak 專門店 Cydia Store 將正式關閉

隨著 iOS 不斷引入新功能，專為 JailBreak 而設的 Cydia Store 剛剛宣布將會正式關閉服務，用家雖不能再透過 Cydia Store 購買任何功能，但目前已購或免費的項目則不受影響。（文：黎生）

Apple iPhone 推出初期，由於系統的限制，用戶為了追求更多設置功能，坊間便出現 JailBreak 越獄服務。越獄後用家只要透過 Cydia Store，便可以掌控更多 iPhone 設置。但近日 Cydia Store 的負責人 Saurik 指，最近發現 Store 有一個會影響用家個人資料的漏洞，加上已經幾乎沒有收入，故表示將會關閉 Cydia Store ，或讓很多 Cydia Store 的用家感到傍偟。

Cydia Store 將會正式關閉付費服務。

開發者 Saurik 發文解釋是次決定，指除了因安全問題，Cydia Store 沒帶來收入亦是另一關鍵。

不過，Saurik 表明今次只是關閉 Cydia Store 的付款服務，以確保用家的資料不會外洩，至於免費或已購的功能，則依然可以繼續使用，意味用家只要願意冒上失去保養及被駭的問題，還是可以使用現有的免費 JailBreak 功能。當然 Apple 官方是絕不建議用家進行 JailBreak，以確保手機處於一個安全狀態。



來源：9to5mac