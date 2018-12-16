Samsung Galaxy S10 Lite 玩多色　將會備有五色機身選擇

Samsung Galaxy S10 系列預計將在 MWC 2019 前發布，而當中的 Galaxy S10 Lite 預計將會跟 iPhone XR 一樣，備有多款顏色供用家選擇，意圖以顏色搶佔市場。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列不但採用嶄新的 Infinity-O 屏幕，為用家帶來更理想的全面屏效果外，坊間更傳出 Galaxy S10 系列將會參照 Apple iPhone XR 的推廣理念，提供不同顏色供用家選擇。目前，預計 Galaxy S10 Lite 除了最基本的白及黑兩色外，還帶來較罕見的黃、綠及藍色，意圖吸納年輕用戶的市場。

Samsung Galaxy S10 系列將會備有多色機身，而當中 S10 Lite 更會備有黃色機身選擇。（@UniverseIce）

至於 Galaxy S10 及 S10+ 亦有黑、白、綠及藍四色，選擇頗為多元化。Galaxy S10 陶瓷版的資料亦有現身，但一如外界所料只備有黑白兩色，尚未能像小米 MIX3 故宮特別版般帶來其他色彩。

據網上流出的資料 S10 系列將會有三個版本，分別是 S10 Lite、S10、S10+ 及 S10 陶瓷版。

但話說回頭，市場上一直盛傳 iPhone XR 的銷量只屬一般，到底 Samsung Galaxy S10 系列以色彩作為其中一個賣點又是否可行？就看手機於 2019 年的表現了。



來源：SamMobile