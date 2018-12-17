【電腦文字處理 發明者逝世】伊芙琳·貝賴津（Evelyn Berezin）日前逝世，享年93歲，伊芙琳這名字對大眾可能很陌生；但在電腦發展史上，Evelyn 發明的電腦文字處理器，改變了以打字機製作文件的工序，她在「電腦打字」中的發明的技術更奠定了電腦文字處理程式的標準，正看此文的你，甚至99%用過Windows、Mac的用家都會用過她的發明！

伊芙琳·貝賴津（Evelyn Berezin）1925年4月12日出生於美國紐約 布朗克斯（Bronx），攻讀電腦科學並畢業於紐約大學；畢業後投身社會工作，因留意到處理大量文字的打字機作為製作文件主要工具時，繁重的文書工作過於重覆，伊芙琳從任職的Underwood打字機公司離開自立門戶，創立Redactron Corporation，著手製作世界上首部電腦文字處理器。

2011年 Evelyn Berezin 曾入選女性科技國際名人堂，表明她對文書處理技術的貢獻。

Data Secretary 奠定基礎

伊芙琳 創立Redactron Corporation後著手研究以電腦取代打字機，為解決文字工作者（文員、秘書、記者等）於60年代經常要為製作多份文件副本，經常要以同一文件重覆打字數十次的工作，她的發明：Data Secretary（數據秘書）包括輸入用的打字機，以半導體記錄輸入過的文字，可以一次過印出超過一份副本的打印機，同時Data Secretary的半導體中亦有預先設定的13種功能，都是文字處理中常用的功能，當中的使用方法更奠定了日後文書處理的基礎！

伊芙琳·貝賴津 發明首部電腦文字處理器，後來更因其發明確立了文字處理的方式。 （Computerhistory.com）

1969年發明的Data Secretary，以半導體記憶處理輸入文字、編程功能。 （Computerhistory）

「Copy and Paste」來自伊芙琳

伊芙琳（Evelyn Berezin）公司發明的 Data Secretary，當中有一個功能，只要大家有用過Microsoft Windows、Word、Mac甚至是Google Doc等的作業系統或文書處理程式，都一定會用過「Copy and Paste」（Ctrl-C + Ctrl-V / Cmd-C + Cmd-V），這就是在 Data Secretary 這部「電腦打字機」中常用的功能，用家可避免重覆輸入相同文字，日後IBM、Microsoft亦有參考Data Secretary的文字處理系統，並將Copy and Paste功能放入日後的作業系統中，成為幾乎所有電腦用家都會用上的文字處理、編寫重覆程式碼的重要技巧！