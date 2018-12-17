Evelyn Berezin離世 電腦文書處理 「Copy and Paste」最偉大發明

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【電腦文字處理 發明者逝世】伊芙琳·貝賴津（Evelyn Berezin）日前逝世，享年93歲，伊芙琳這名字對大眾可能很陌生；但在電腦發展史上，Evelyn 發明的電腦文字處理器，改變了以打字機製作文件的工序，她在「電腦打字」中的發明的技術更奠定了電腦文字處理程式的標準，正看此文的你，甚至99%用過Windows、Mac的用家都會用過她的發明！

伊芙琳·貝賴津（Evelyn Berezin）1925年4月12日出生於美國紐約 布朗克斯（Bronx），攻讀電腦科學並畢業於紐約大學；畢業後投身社會工作，因留意到處理大量文字的打字機作為製作文件主要工具時，繁重的文書工作過於重覆，伊芙琳從任職的Underwood打字機公司離開自立門戶，創立Redactron Corporation，著手製作世界上首部電腦文字處理器。

2011年 Evelyn Berezin 曾入選女性科技國際名人堂，表明她對文書處理技術的貢獻。

Data Secretary 奠定基礎

伊芙琳 創立Redactron Corporation後著手研究以電腦取代打字機，為解決文字工作者（文員、秘書、記者等）於60年代經常要為製作多份文件副本，經常要以同一文件重覆打字數十次的工作，她的發明：Data Secretary（數據秘書）包括輸入用的打字機，以半導體記錄輸入過的文字，可以一次過印出超過一份副本的打印機，同時Data Secretary的半導體中亦有預先設定的13種功能，都是文字處理中常用的功能，當中的使用方法更奠定了日後文書處理的基礎！

伊芙琳·貝賴津 發明首部電腦文字處理器，後來更因其發明確立了文字處理的方式。 （Computerhistory.com）

1969年發明的Data Secretary，以半導體記憶處理輸入文字、編程功能。 （Computerhistory）

「Copy and Paste」來自伊芙琳

伊芙琳（Evelyn Berezin）公司發明的 Data Secretary，當中有一個功能，只要大家有用過Microsoft Windows、Word、Mac甚至是Google Doc等的作業系統或文書處理程式，都一定會用過「Copy and Paste」（Ctrl-C + Ctrl-V / Cmd-C + Cmd-V），這就是在 Data Secretary 這部「電腦打字機」中常用的功能，用家可避免重覆輸入相同文字，日後IBM、Microsoft亦有參考Data Secretary的文字處理系統，並將Copy and Paste功能放入日後的作業系統中，成為幾乎所有電腦用家都會用上的文字處理、編寫重覆程式碼的重要技巧！

曾誕生Windows 95　漢諾威電腦展CEBIT宣布停辦
USB 手指可以有幾強大？Intel 用它做出「超級電腦」！
傳 Windows 10 上會無 Office Mobile
傳蘋果計劃推出平價版MacBook
【Macbook Pro 2018】頂上配置試用：剪片無敵打機夠爽！
MacBook Air 終於有新版本　台灣供應鏈透露 Apple 大手訂單
【Computex 2018】睇新機更要睇美女！台北現場 Showgirl 特集
【Computex】VAIO 筆電強勢回歸、繼續「日本製造」金屬商務機
【Computex】ASUS Zenbook Pro速試　Touchpad兼容第二屏幕超創新
HP全球最薄Notebook有幾薄？Spectre 13 Kaby Lake處理器速試
Logitech MX Sound藍牙Speaker速評：隱藏Sub-Woofer啱煲動漫歌
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。