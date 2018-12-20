Samsung Hologram 全息立體 3D 影像手機專利　未來科技曝光

為了讓用家在手機上可以看到 3D 畫面，各大廠商均絞盡腦汁，最近網上便流出一張有關 Samsung Hologram 手機的專利圖，詳細介紹手機運作，讓用家期望 Samsung 何時能推出 Hologram 全息立體影像手機。（文：黎生）

Samsung 摺屏手機尚未推出，坊間就流出了 Samsung Hologram 手機的技術專利圖。雖然 3D 屏幕手機戰早已成為過去式，但 Samsung Hologram 手機卻希望以全新技術，為用家帶來前所未有的真正流動 3D 視覺效果。

Samsung Hologram 手機專利圖曝光。

有過以往 3D 屏幕手機以視差形式構成 3D 影像，Samsung Hologram 屏幕在表面以陣列形式設置大量中繼透鏡（Relay Lens），透過控制光源經過鏡片的方式，便可以利用光干涉的原理形成 3D 圖像，讓用家在手機上亦可以有 3D 立體影像；由於原理不同，因此 Hologram 手機預計將可大大減低觀看時的暈眩感。

專利圖中詳細介紹 Samsung Hologram 手機如何運作。

預計 Samsung Hologram 手機的顯示效果，會比同為 Hologram 手機的 Red Hydrogran One 更佳。

雖然早前推出的 Red Hydrogran One 同樣標榜是一部 Hologram 手機，但手機依然停留在 2D 屏幕上有 3D 的視覺效果。而 Samsung 描繪的新技術，相信可以做到讓影像以立體方式投射到屏幕之外。若 Hologram 手機正式推出，相信將會顛覆用家對手機的視覺體驗。



來源：LetsGoDigital