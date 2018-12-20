5秒自動退地！線上AI助手整WhatsApp Sticker更Easy

早排人人玩WhatsApp Sticker，相信最麻煩都是要將人物退地加效果，雖然有app可以幫手，但始終要用人手細執，都幾麻煩。最近就有網站可讓用戶直接上載相片，然後利用AI人工智能幫忙退地，而且電腦、手機都用得，筆者試用過都覺得退得幾準幾好用。

要玩WhatsApp Sticker，首先便要將人物退地，但單單這工序已經難倒不少人。最近有外國網站「remove.bg」，可以直接上載相片（或貼上圖片的網上連結），然後只需要幾秒便可以自動退地，將相內的人物退出來化成png文件，方便大家去做whatsapp sticker或其他工作。不過聽落很易很強，究竟效果如何，以及有什麼限制呢？

人物退出來效果都算不錯，只是手指空隙未能退出。

退地效果示範（按下圖放大）

記者就試上載多張圖片作測試，發覺這系統其實都幾勁幾實用，無論是遊戲的CG人物、動畫的2D人物以及真人相片，都可以退到出來。雖然效果仍有少少瑕疵，如手指間、頭髮與頸的小空隙都未能退到，但這亦算情有可願，而且可以看到頭髮或一些細節位都順利退地，表現非常出色。不過系統只可以識別人物，而一般物件就未能識別退地。

另外，輸出的相片最大只有500 x 500 的解像度，用來做WhatsApp Sticker或網上一般改圖使用還夠，但如果用來做美術大相片就明顯不夠了。

最後一句，免費工具如有此功能已算十分強大，如果未來AI人工智能學習退地效果更好，加上可以下載更大的相片使用，相信不少人都肯花錢用吧。

非人物的圖片都不能退地，Fail！

想知iPhone及Android手機如何整WhatsApp Sticker？睇下文攻略！

Whatsapp Sticker 貼圖教學 Android 手機10分鐘輕鬆自製不求人

iPhone 自製 WhatsApp Sticker 貼圖教學 超簡單步驟5分鐘即完成