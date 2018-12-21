Apple 確認部分 iPad Pro 2018 有輕微彎曲　但指產品「沒問題」

iPad Pro 2018 是現時 iPad 當中最薄的一台， 厚度只有 5.9mm，不過國外卻有一定數量的用戶，發現自己的 iPad Pro 有輕微彎曲的情況。而 Apple 近日亦確認，部分 iPad Pro 2018 出廠或有機會有輕微彎曲，但指對產品並沒有任何影響。

iPad Pro 2018 推出已經一個月有多，不過外國卻有一定數量的用戶發現，自己的 iPad Pro 機身有輕微彎曲的情況。初時有部分用戶在討論區上報這個情況，其他的網友多以為是 iPad Pro 因為放在背囊受壓所以彎曲。不過後來著愈來愈多用戶出現同樣情況，不少更堅稱 iPad Pro 在包裝中拿出來已經有輕微彎曲的情況。科技網站 TheVerge 就此事向 Apple 查詢，得到官方確認，部分 iPad Pro 在出廠時確實有可能出現這個狀況。

iPad Pro 厚度只要 5.9mm，是 Apple 的主打賣點之一。（Apple）

iPad Pro 2018 出現輕微彎曲的情況（按圖放大）

Apple 確認，部分 iPad Pro 的鋁金屬機身及塑膠物料，在製作的冷卻過程中有機會發現輕微的彎曲，這個情況不會隨著使用日子增加而變得嚴重，亦不會影響 iPad Pro 的運作或做成不良的影響，所以 Apple 並不將之視為產品出現問題。不過，根據 TheVerge 的編輯自己的經驗，測試用的 iPad Pro 是在大約使用 2 星期才開始出現彎曲情況，另外綜合用戶的報告，LTE 版本的 iPad Pro 似乎有更大機會出現這個情況（LTE 版有更大範圍的塑膠物料）。Apple 指 iPad Pro 2018 的退貨率並沒有比其他 Apple 產品明顯提高，另外在北美的用戶，當然可以在購買 14 日內免費更換。不過香港 Apple 近年取消了退貨機制，若果香港的朋友購買 iPad Pro 的時候發現有問題，可以即場換貨；但若果貨物出門，暫時就似乎沒有辦法。