OnePlus 6T 的 DxOMark Mobile 得分出爐　追貼旗艦手機拍攝水平

OnePlus 6T 在 DxOMark Mobile 的評分終於出爐，這個在外國備受用家追棒評分機構在經過一連串測試，稱讚 OnePlus 6T 有出色的拍攝表現。（文：黎生）

知名攝影評測機構 DxOMark Mobile 剛剛公布了 OnePlus 6T 評分成績，總分為 98 分，表現未算最佳。但 OnePlus 6T 的攝影部分細分卻達到 101 分，表現確實有驚喜；至於手機的攝錄表現，則有 91 分，相比上代 OnePlus 6 的 87 分有明顯進步，故此手機整體依然非常出色的拍攝評價。

OnePlus 6T 的 DxOMark Mobile 評分出爐。

DxOMark Mobile 指 OnePlus 6T 拍攝測試時，所拍的相片不但擁有廣闊的動態範圍，色彩亦自然討好，表現出眾。而且即使在不同環境下，OnePlus 6T 亦可保留及呈現大部分細節，讓人感到驚喜。另外，OnePlus 6T 的自動對焦速度快而準，加上不俗的雙鏡虛化效果及自然人像膚色，表現備受好評。

OnePlus 6T 部分 DxOMark 測試細節（按圖放大）

至於 OnePLus 6T 的攝錄表現，DxOMark Mobile 指在 1,080p / 30fps 的預設攝錄環境下，手機提供快速準確的對焦能力。而且在光源足夠的情況下，色彩還原、動態範圍、白平衡、細節呈現等環節亦有理想的表現，配合不俗的影像穩定系統，評分亦比上代提升，使手機的拍攝功能變得更為全面。



來源：DxoMark Mobile