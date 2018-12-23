Samsung 將推「Bright Night」夜景拍攝模式

手機鏡頭受到物理條件所限，進展緩慢，故各家手機廠亦從軟件入手，務求提高相片質素。最近，XDA 上便有玩家發現 Samsung 正在開發嶄新的「Bright Night」夜拍功能，透過長時間曝光拍攝多張不同曝光值的相片，並即時進行叠相處理，使相片不論高光或低光，細節色彩均能全部呈現。（文：黎生）

坊間預計 Samsung 將會在即將發布的 Galaxy S10 系列上正式加入「Bright Night」夜拍模式，但「Bright Night」是否被 Sasmung 納入「One UI」內的一項功能，並且適用於其他中階機款，則依然是一個明知之數。

Huawei 及 Google Pixle 早前已推備有類似的攝影模式。

嶄新的「Bright Night」夜拍模式明顯受到 Huawei 的夜景模式所啟發，而且大部分用家均對其效果讚不絕口，而今次 Samsung 願意聆聽用戶的喜好而作針對性的開發，確實是一大進步。

XDA 上有玩家利用《JEB Decompiler.》分析 One UI 的程式碼時，發現 Samsung 正準備全新的「Bright Night」夜拍模式。

來源：XDA、GSMARENA