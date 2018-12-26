實測DJI Osmo Pocket、GoPro HERO7 Black：防震、拍攝、收音比併

DJI Osmo Pocket早前推出掀起一股熱潮，幾乎不少Vlog都搶購。始終細細部拍片方便之餘，防震又非常出色。不過很多Vlog用家想知道同樣sell輕便拍攝的GoPro Hero 7 Black有何不同，拍攝質素有沒有什麼分別。因此今次記者連同翠如以兩機作試拍測試，以防震、攝影及收音這三方面作實戰評測。 同場加映手機無線咪：Sennheiser Memory mic收音測試。

鏡頭測試

最關心的一定是鏡頭的拍攝質素，兩部機在陽光底下拍攝質素及細緻度都相當不錯。GoPro 7顏色就偏一點點藍，而Osmo Pocket就明顯綠色效果較鮮，各有風格。

可能Osmo Pocket光圈比GoPro較大（前者F2.0／後者F2.8），因此在自拍時稍為做到一點淺景深的效果。不過鏡頭Osmo Pocket拍攝角度只有80度，而GoPro HERO7至少都有近100度，明顯wide很多，尤其是自拍時可以看到更多環境，而Osmo Pocket只可以拍攝近乎大頭的影片，如要拉wide就要另購伸延桿才可，這對Vlog來說有點點不便。（2機都對應4K 60fps以及慢動作拍攝功能）

而室內拍攝時，兩者雜訊都不算太嚴重，Osmo Pocket在暗位睇到一點點的雜訊存在，而GoPro系統上似乎識得自動blur去雜訊，雖然有一點點不自然，但效果都算不俗。

翠如測試Osmo Pocket以及GoPro HERO7的拍攝效果（林勇攝）

防震實測

Osmo Pocket的雲台防震，是否一定完勝GoPro的電子防震呢？今次測試下發現有點跌眼鏡。翠如手持兩部相機拍攝外景或自拍，行路或跑步兩者的防震效果都非常不錯，只是在走樓梯這樣大幅度的上下震動才會突顯雲台防震的確是較穩定（GoPro HERO7 Black其實亦可以接受）。因此在防震這部份，估不到Osmo Pocket只是稍為贏GoPro 7一個馬鼻。

+ 2

收音效果

同樣論收音效果，兩者都各有千秋，Osmo Pocket就會集中鏡頭前的收音，而GoPro就收環境聲音較多，不過兩機的收音效果都不錯，人聲聽起來都算清晰。不過前者收音集中，環境聲明顯減少，如果想更有現場氣氛實況效果的用家，可能GoPro的全環境收音會比較好。

其他功能比效

如果要說其他功能，兩機都各有好玩實用function，如Osmo Pocket接上手機之後，可以玩Story功能，簡單拍攝便可以編輯有趣短片。而GoPro將影片放在手機或電腦後，亦都可以自動gen出有趣短片。另外，兩機都對應Time Lapse縮時拍攝，但Osmo更對應3x3或180度全景拍攝，算多樣功能拍攝。

各機優點與缺點

拍攝質素不相不仲，那兩機究竟適合什麼人使用呢？究竟有何優點與缺點？下表一一列出。

DJI Osmo Pocket 優點 －直立機身較易手持拍攝以及收納袋內 －機械式防震的確較出色 －直接USB-C或Lightning連接手機，不怕外間干擾無線連接 －自動人臉或物件追蹤效果不錯 －收音較集中，雜聲較少 －操作簡單易用 －自拍時可看到屏幕 缺點 －內置電池（只可連續拍攝2小時左右） －屏幕太細，指頭太大的話難以細微操作 －不少功能需要接上手機後才可使用（如左右pan鏡及Story模式） －不能在社交平台上直播 －鏡頭未夠wide －配套相對GoPro未足夠（沒有螺絲孔，需要專用腳架或伸延架） －沒有防水功能（需另購防水殼）

GoPro HERO7 Black 優點 －10米防水 －鏡頭更wide（如選擇最wide時四角會有點變型） －配套配件選擇多（有很多第三廠的配件推出） －屏幕較大，而且大部份操作都可以在GoPro上完成，毋須連接手機 －無線連接手機時可以直播至不同社交平台 －可更換電池 缺點 －自拍時看不到屏幕 －無線連接手機或電腦會較易受到外間干擾 －收音清晰度比Osmo Pocket稍低 －電子防震稍稍不及機械防震

DJI Osmo Pocket vs GoPro Hero 7 Black對比照（按下圖放大）

+ 2

兩部「拍攝神器」試用過後，翠如對兩者拍攝效果都讚不絕口，Osmo Pocket細細支又可以在褲袋，的確是方便。只需要按三下按鈕就可以即時轉換自拍或環境拍攝，操作上亦都有優勢。不過，因為屏幕又太細、手機模式才有鏡頭操作杆的關係，使用時都要接上手機使用才得心應手，這又有點「本末倒置」之感；相對，GoPro HERO7鏡頭夠wide，自拍時不需要膽心「cut頭」的情況，而且又防水，全天候都用得。 因此，兩機合適兩種不同的用家：如果想casual地隨時隨地拍攝，Osmo Pocket會不錯的選擇；全天候都可拍攝的專業用家，可能GoPro HERO7 Black是唯一之選。 翠如測試後感

售價：DJI Osmo Pocket $2,699／GoPro HERO7 Black $3,300