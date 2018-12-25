iPhone 德國被禁售　Apple 法院再敗於 Qualcomm

iPhone 繼中國之後在德國亦遭到法院禁售，Apple 跟 Qualcomm 在專利權的戰役中再輸一仗。不過有別於中國市場的應對方法，Apple 今次在德國是真的從 Apple Store 將手機抽起不賣，到底影響有多嚴重？

繼中國福州中級人民法院後，德國的慕尼黑地方法院同樣在 Apple 跟 Qualcomm 的專利訴訟中，裁定 Qualcomm 勝訴。Apple 在中國同樣面對敗訴，不過一直未有將相關 7 個型號的 iPhone 下架；不過在德國法院頒佈禁售令之後，Apple 旋即從當地 15 間 Apple Store 中，將受影響的 iPhone 7 系列及 iPhone 8 系列下架。

iPhone 7 系列（左）及 iPhone 8 系列，遭到德國法院禁售，現時已經從當地 15 間 Apple Store 中下架。（Apple）

Apple 相信 iPhone 在中國升級「特別版」iOS 12.1.2，移除有關 Qualcomm 專利的功能之後，已經無抵觸相關禁售令，不過 Apple 似乎未必可以在德國採用相同手法應對。今次在慕尼黑地方法院的專利權訴訟中，牽涉到一項名為「封包追蹤」（Envelope Tracking）的技術，雖然 Apple 的供應商 Intel 及 Qorvo 的法律代表已經先後在美國國際貿易委員會（International Trade Commission）中作供，證明所用技術未有抵觸 Qualcomm 的專利，不過德國的法院似乎有不同的看法。

iPhone XS 系列及 iPhone XR 暫未受禁售令所影響。（林勇攝）

Apple 除了已經在德國 15 間 Apple Store 中將 iPhone 7 系列及 iPhone 8 系列下架外，亦已經準備就有關裁決進行上訴。另外，iPhone XS 系列及 XR 未受今次裁決影響，而德國的用戶依然可以透過網絡商及 Apple 授權經銷商購買到受影響的 iPhone 7 系列及 iPhone 8 系列。