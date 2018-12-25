小米 Play 自帶數據流量正式發布　送足一年用量咁抵玩？

小米 Play 揀選在平安夜正式發布，不過手機破天荒自帶數據流量，而且更達一年的使用時間，加上定價非常抵玩，再度以高性價比為賣點的小米 Play 都幾吸引。

小米 Play 選擇在平安夜正式發布，大概可以視為小米送給 fans 們的一份聖誕禮物。小米 Play 絕對有小米出道之初，紅米手機的超高性價比；若果人民幣 1,099（約港幣 $1,270）的定價還不足以令大家心動的話，小米 Play 以這個價錢再自帶一年 4G 流量，每月數據用量達到 10GB，這基本上已經跟零機價沒有分別。對了，10GB 4G 數據用完之後，數據只會變成 3G 限速，依然是無限使用的。

小米 Play 是廠商首台使用水滴全面屏設計的手機，以自帶數據流量為賣點。（小米）

雖然說購買手機附送用量，在外國的預付手機中並不罕見，不過一般來說預付手機都只是預帶大約一個月，或者因應地區，約 5 至 10GB 左右的流量，足一年使用的每月 10GB 其後限速無限數據實屬罕見。而且作為賣點，小米 Play 是廠商第一台配合水滴全面屏設計的手機，追上了近期熱賣手機的潮流，對於入門用戶來說更加是一個驚喜。

根據官方的資料，10GB 流量足夠玩 300 小時的《王者榮耀》，或者以標準模式追 200 集劇。（小米）

規格上，小米 Play 配備 5.84 吋 19:9 的 FHD+ 屏幕，機身大小跟 iPhone XS 接近，內建聯發科 Helio P35 處理器及 IMG GE8320 圖像處理器，設有 4GB RAM + 64GB ROM，卡座為 nanoSIM + nanoSIM/microSD 的複合式設計，另外設有 1200 萬像素（1.25um）+ 200 萬像素的 AI 雙主鏡及 800 萬像素前置鏡頭。一個字講完，性價比極高。

小米 Play 的官方測試相片，散景效果非常自然。（小米）

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另外，小米 Play 雖然自帶一年數據流量，不過並非使用 eSIM 功能，手機將會附有一張實體 SIM 卡。至於 SIM 卡放到其他手機是否還可以享用一年免費自帶流量，就要手機推出之後再有分曉。不過小米在香港沒有網絡牌照，恐怕手機應該不會用這種形式推出吧！