Samsung Galaxy S10 系列再進化　全屏邊框效果曝光

Samsung Galaxy S 系列一直沒有採用坊間常見的全屏設計，但到了 S10 這一代，為了紀念 S 系列誕生 10 周年，終於迎來大革新，首度採用全新的 Infinity-O 屏幕，讓手機的全屏效果追上時下需求。最近，網上就有用家利用 S10 Plus 的保護貼與各款全屏手機進行比較，細看下發現 Galaxy S10 Plus 的邊框造工可媲美備受讚譽的 iPhone X 系列。

一直以來，全屏 Android 手機的「下巴」位置均偏闊，沒法做到像 iPhone X 般四邊平均地幼的效果。但即將登場的 Galaxy S10 Plus 終於為 Android 手機實現這一目標，讓全屏 Android 手機的全屏效果更佳。再看與 Huawei Mate 20 Pro 的比對，可見 Samsung Galaxy S10 Plus 的下巴位置明顯更幼。

不過，Samsung Galaxy S10 Plus 系列備有三個型號，分別是 S10 Lite、S10 及 S10 Plus，到底是否三個型號的邊框粗幼均達到同一個水平，就可能要等到 MWC 2018 才能揭曉了。