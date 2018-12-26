Samsung Galaxy S10 系列再進化　全屏邊框效果曝光

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Samsung Galaxy S 系列一直沒有採用坊間常見的全屏設計，但到了 S10 這一代，為了紀念 S 系列誕生 10 周年，終於迎來大革新，首度採用全新的 Infinity-O 屏幕，讓手機的全屏效果追上時下需求。最近，網上就有用家利用 S10 Plus 的保護貼與各款全屏手機進行比較，細看下發現 Galaxy S10 Plus 的邊框造工可媲美備受讚譽的 iPhone X 系列。

一直以來，全屏 Android 手機的「下巴」位置均偏闊，沒法做到像 iPhone X 般四邊平均地幼的效果。但即將登場的 Galaxy S10 Plus 終於為 Android 手機實現這一目標，讓全屏 Android 手機的全屏效果更佳。再看與 Huawei Mate 20 Pro 的比對，可見 Samsung Galaxy S10 Plus 的下巴位置明顯更幼。

不過，Samsung Galaxy S10 Plus 系列備有三個型號，分別是 S10 Lite、S10 及 S10 Plus，到底是否三個型號的邊框粗幼均達到同一個水平，就可能要等到 MWC 2018 才能揭曉了。

利用 Galaxy S10 Plus 的保護貼與 iPhone X 比較，粗幼極為相近。

Oppo 10 倍光學變焦鏡頭模組專利曝光
IOS 12.1.2 更新又出事、令 iPhone 網絡接收失敗（含解決方法）
Kirin 985 處理器　或將於 Huawei P30 中登場
ASUS 專利圖透露玄機　或將推彈鏡全面屏手機
小米 Play 自帶數據流量正式發布　送足一年用量咁抵玩？
iPhone 德國被禁售　Apple 法院再敗於 Qualcomm
實測DJI Osmo Pocket、GoPro HERO7 Black：防震、拍攝、收音比併
Honor V20 跑分成績流出　直迫華為 Mate 20 系列
LG Tablet 新專利　可分離式無線鍵盤平板電腦或短期面世
【教學】免費下載 芝加哥藝術博物館 過萬張名畫 方法
Google Pixel 3 DxO 評分出爐！與 Apple iPhone XR 平手?
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。