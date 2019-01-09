全新LG A9無線吸塵機挑戰Dyson　設計細心、售價輸蝕？

講起無線吸塵機, 大家一定會諗起只有Dyson，其他的？都唔入流！但近日 LG 在香港發佈的全新LG CordZeroTM A9無線吸塵機，小火睇落又好似係針對 Dyson 一直以來的不足之處，在每個細節位置去改善另到大家更好用，更易用，而且有一點佢做得幾好的，就係更容易清潔到「吸塵機」的自身。不過……係咪咁就可以挑戰到Dyson的地位呢？

終於無線吸塵機可換式鋰離子電池

以往使用無線吸塵機最煩的莫過如電池容量小，有時候打掃到一半便要充電。LG A9使用可拆式雙電池設計，每粒電池在標準吸力下，可供約最多40分鐘的使用時間，強效清潔模式可用9分鐘，而最強的Turbo模式下都可以使用6分鐘，能提供更長的續航力。小火試過一般吸座時用強效模式比較似Dyson的基本狀態，所以大家預計可用18分鐘就差唔多，但唔洗等差電都係值得一讚的！

伸縮式吸管可伸長縮短迎合使用者高度

LG CordZeroTM A9使用人體工學設計，用家握住吸塵機把手時可與地面成45度角，有效減輕手部負擔，加上伸縮式吸管方便不同身高的用家輕鬆打掃，小火試過的確係比較輕鬆。

電動地板吸頭

吸頭採用短絨毛刷頭，吸塵時可以更貼近地面，更有效吸走灰塵。吸頭兩側及下方的短絨毛亦能避免灰塵從旁飛出，真真正正帶走所有塵埃。加上防毛髮纏繞技術1能有效減少毛髮纏繞於吸頭，絕對是一眾長髮女士的恩物。

震動寢具吸頭

高速震動吸頭，以每分鐘4,000次拍打的速度將看不見的塵蟎吸走。此吸頭另一特式是沒有刷毛，用家可安心用於床褥、枕頭、椅墊、梳化等，絕不會損壞寢具或傢俬質料。

電動地拖吸頭

此吸頭可將A9無線吸塵機集吸塵及地拖於一身。用家於使用之前可先用水弄濕拖把，輕按下按鈕即可卸下水箱加水至最高水位線，透過「水量調節」按鈕控制出水量，即可使用旋轉拖板進一步清潔家居。不過這個電動地拖吸頭只係注入清水，不可注入任何的清潔液體呀！

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不需鑽牆都可掛機

LG A9獨特的充電座設計有三種充電方式，分別是掛牆、座地或簡易安裝式、方便用家於各種環境使用及收納。

清潔都有小工具幫手

A9除了吸力強大外，其方便的吸塵機清潔程序都非常唔錯。用家可拆出過濾網及金屬防塵裝置，其間不需要用手去接觸都可以用清水洗淨，用家只需輕輕一按便可把吸塵機內的集塵箱打開，再利用隙縫吸頭把裝置輕易取出。算係非常貼心！

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LG CordZeroTM A9售價詳情 LG CordZeroTM A9（酒紅色）——港幣$7,290 LG CordZeroTM A9（鐵灰色）及 A958IA（星空銀）——港幣$6,290

總結：「設計好周詳，但售價未夠吸引！」

先講埋呢部A9無線吸塵機係附送10年摩打保養及2年全機保養。而顏色方面有三款「酒紅色」、「鐵灰色」、「星空銀」。的確好多特點都係針對普市場領導者Dyson作出優化的，如似可拆式電池，清洗的方案，都比Dyson 做得細心，不過大家最關於的價錢，分別係$6290及$7290二款定位，大家就可以會因而停一停，諗一諗勒。始終另一品牌的價錢多變，不同型號，不同價位可供選擇，由三千多至6千多不等，而且口碑上亦已有一定的年資，需要同Dyson爭一日之長短，相信這個定價未必可以造成威脅，而且LG的無線吸塵機始終都係第一部，究竟用落的效果如何呢？相信呢點係大家最關心想知道的呢！

的確好多特點都係針對普市場領導者Dyson作出優化的，如似可拆式電池，清洗的方案，都比Dyson 做得細心。（post76）

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：挑戰 Dyson !? LG CordZeroTM A9 無線吸塵機正式抵港​​】