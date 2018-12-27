Samsung 將於 CES 2019　展示 OLED 屏幕發聲技術

Samsung 早於年前便發表了利用屏幕發聲的 OELD 屏幕技術，而最近坊間便盛傳 Samsung 將於 CES 2019 中正式展示相關 OLED 屏幕，讓一眾用家憧憬 Samsung 手機的屏佔比可以進一步提升。（文：黎生）

Samsung 手機業務近年面對大量競爭，為了繼續在手機市場的領導地位，亦相繼推出備有四鏡頭的 Galaxy A9（2018）及 Infinity-O 打孔全面屏（屏中鏡）設計的 Galaxy A8s。除此之外，坊間更盛傳 Samsung 將於 CES 2019 上正式展出具備屏幕發聲功能的 OLED 屏幕，讓部分用家憧憬即將於 MWC 2019 登場的 Galaxy S10 系列可能有更高的屏佔比。

Samsung 的屏幕發聲（Sound on Display）技術成熟，預計將於 CES 2019 正式對外示範。

屏幕發聲 OLED 屏幕概念不算新穎，小米 MIX 一代早已採用，但小米 MIX 的屏幕發聲技術只是採用壓電陶瓷振動系統發聲，與 Samsung 即將發布以屏幕震動及骨傳導技術開發的屏幕發聲 OLED 有明顯不同。只是 Sasmung 屏幕發聲 OLED 音質如何，依然需要看實際產品測試才知道。

小米 MIX 曾採用屏幕發聲技術，但技術設計完全和 Samsung 不相同，預計 Samsung 的技術可以改善漏聲等問題。

由於異位切割全面屏手機的出現，只是為了放置前置相機及聽筒，但當前置相機可以利用 Infinity-O 屏幕安放，全屏手機便只須處理聽筒的設計；若 Samsung 能正式將屏幕發聲的 OLED 正式投產，便可使 Galaxy S10 系列的屏佔比進一步提升。



來源：Sammobile