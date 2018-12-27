WeChat Pay HK 香港版終於正式支援中國實體店使用　即睇支援商戶

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WeChat Pay HK 香港版終於支援在中國實體店線下付款。雖然 WeChat Pay HK 由 10 月起已經開始支援在中國付款，不過一直只支援線上商戶；WeChat 官方剛宣布，香港電子錢包正式支援在中國實體店購物消費，一齊睇睇首批支援有什麼商戶！

WeChat Pay HK 香港由 10 月開始，已經分別支援滴滴打車、美團外賣、大眾點評及高鐵 12306 的中國版線上付款服務，基本上可以應付部分好像飲食及交通的需要，不過對於希望以一個帳戶作消費購物的朋友以來，僅線上付款其實亦不算方便。WeChat Pay HK 正式支援跨境的中國線下商戶消費購物，其中不少更加是衣食住行等的必須品。

WeChat Pay HK 香港錢包正式支援中國線下支付，可以在實體店消費購物。（蔡浩騰攝）

對於經常北上購物消費的朋友來說，只須將 WeChat 升級至 6.7.2 或以上，將 Visa 或 Mastercard 等信用卡或銀行卡綁定到 WeChat 帳戶，再完成身份認證，並將 WeChat 錢包地區設定為「香港」，就可以利用香港的信用卡、銀行卡，透過 WeChat Pay HK 在中國消費，直接以港幣支付以人民幣計算的商品及服務。每次交易 WeChat 都會自動將人民幣價格，換算成需支付的港幣等額，用戶一目了然。另外，交易金額亦會以優惠的匯率換算，WeChat 亦暫時不會向用戶收取手續費。

在 12 月 15 日前，從未使用 WeChat Pay 香港錢包進行交易的用戶，可以由即日起至 12 月 31 日，參與「新人禮賞活動」，登記新用戶即可領取港幣 $ 10 通用優惠券一張，可於指定香港商戶以 WeChat Pay 消費滿 $15 使用。另外，未綁定信用卡或銀行卡的朋友，首次成功綁定亦可領取港幣 $10 通用優惠券一張。 數量有限，先到先得，送完即止。

部分港人熟悉支援 WeChat Pay 香港錢包的線下商戶（按圖放大）

WeChat Pay香港錢包將會陸續開啟陸續開通中國八十多萬家的線下商戶，以下就是首批支援的中國線下商戶：

沃爾瑪

永輝生活

屈臣氏

奈雪之茶

喜茶

海底撈

太二酸菜魚

探魚

西貝莜面村

樂凱撒比薩

廣州長隆

攜程

去哪兒

馬蜂窩

Airbnb

維也納酒店

漢庭酒店

如家酒店

深圳地鐵

廣州地鐵

當中深圳地鐵及廣州地鐵應該是對香港用戶來說最重要的更新，大家從此可以不用擔心帶「碎銀」搭車的問題，直接以 WeChat Pay HK 付費入閘。另外香港大排長龍的喜茶，在邊境以北就有大量分店，毋須同人迫。另外，包括探魚及海底撈等多家香港人喜愛的食肆亦正式支援 WeChat Pay HK 的線下支付服務，再加上連鎖酒店的支援，以後出門北上實在簡單方便得多。

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