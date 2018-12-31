2018 科技／遊戲界十大搞笑事件回顧（上）

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2018 霎時間就來到年終，今年科技界／動漫界發生了很多影響深遠的大事，但也有很多值得大家引以為鑒的尷尬事、搞笑事，值得在跨進新一年的同時回味一下！

事不宜遲，立即與大家回顧 2018 科技／遊戲界十大搞笑事件！

1. Samsung 錯找山寨 Supreme 進行跨界合作

科技廠牌與不同界別名牌合作，在這兩年屢見不鮮，在 2018 年就繼續見有 Huawei 與 Leica 的聯乘手機系列、HTC 與 McLaren 推出的特別版 Vive 等等。但如果在合作前沒有好好審視合作品牌的身份，就很容易成為兩大界別的笑柄 － 例如 Samsung 臨近年尾就鬧出一大笑話。

 

Samsung 在 12 月時份的 Galaxy A8s 手機新品發布會之上，除了帶來新機之外，在集會臨完結之前就宣布了另一重磅消息 － 與潮牌「Supreme」的合作計劃，然而上台的 Supreme「CEO」並非潮物界熟悉的 James Jebbia，而是一個操流利普通話的中國人，令人大為震驚。

上台的 Supreme「CEO」並非潮物界熟悉的 James Jebbia，而是一個操流利普通話的中國人

消息一出，Samsung 就被質疑與「山寨」Supreme 合作，後來 Samsung 曾一度發聲明是與「Supreme Italia」合作，結果被正牌的美國 Supreme 直指其為冒牌組織，結果 Samsung 最終還是選擇「跪低」，終止了與 Supreme Italia 的合作計劃，同時為這鬧劇劃上休止符。

SAMSUNG都中招？發布會公布聯乘「Supreme」上台CEO竟是中國人？
Samsung官方發聲：或終止與 Supreme Italia 的合作計劃

2. 印尼電競選手用外掛比賽「斷正」

「電子競技」在世界各地持續走紅，各遊戲的電競選手亦開始站上國際舞台，以勝績證明自己、同時賺取龐大的金錢回報。然而，珠玉在前，就必然會有人為了得到獎金、獎品鋋而走險，在比賽上作弊。

在 2018 年 10 月，名為「Forsaken」的印度電競選手，就在一個《CS:GO》公開比賽中被當場逮到使用帶有「自動瞄準」功能的外掛程式作賽，結果被即時取消資格，事後亦被電子競技公正聯盟（ESIC）禁賽 5 年。

▼官方直播畫面拍得 Forsaken 被發現外掛軟件的一刻，當時他還試圖撥開裁判的手刪除有關軟件▼

3. 《Fallout 76》連環開罪 Fans、賠罪賠到 2019

遊戲界有幾間大廠一直予人「信心保證」的形象，其中之一就是以《Fallout》系列聞名於世的 Bethesda Game Studio；然而在最新發行的《Fallout 76》一作中，不論是遊戲質素、發行、還是營銷手法，都使 Bethesda 的金漆招牌一次又一次被受沉重打擊。

在發表之初，《Fallout 76》被外界以一款 AAA 級大作加以期待，但正式版遊戲卻是多 Bug 到飛天、甚至難以讓玩家得到完整體驗的爛作程度，在劣評如潮之下，《Fallout 76》發售僅 10 天就在感恩節期間減價 7 折 － 叫預訂此作的忠實玩家情何以堪？

本身應要附贈的帆布袋，到手後卻成了質感差劣的不織布袋

《Fallout 76》得罪骨灰級 Fans 的罪狀又何止一單？事前要價 200 美元的典藏版「動力裝甲版」，會自掏腰包購買的玩家，可想而知對《Fallout》系列是何等有「愛」？奈何本身應要附贈的帆布袋，到手後卻成了質感差劣的不織布袋，自然引起大批 Fans 不滿，結果 Bethesda 方面最終都要另行製作一批「補鑊」。

《Fallout 76》即使經過多次更新，其遊玩體驗依然極差，為了平息眾怒，Bethesda 稍早前就宣佈會為所有購買了《Fallout 76》的玩家在 2019 年提供免費的《Fallout Classic Collection》合集，讓玩家可以體驗系列的「正常」發揮…但總令人感覺誠意缺缺呀。

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4. 《Love Live》遭遇奇怪 Bug、遊戲慘變 18 禁

在複雜的編程基礎下，現今遊戲有 Bug 乃屬家常便飯，常見的有讓模組變形、或是讓玩家「突入」到不知名區域等等，但發生在美少女偶像為主題的知名音樂遊戲《LoveLive!》之上的 Bug 當真叫人哭笑不得。

在 2018 年 12 月，《LoveLive!》新街機作品「スクフェス AC Next Stage」在日本機鋪登陸，不少 Fans 當然第一時間去遊玩，然而在當地上線的機台卻集體中 Bug，使一眾美少女偶像的制服都離奇消失、露出衣服下的肉色 3D 建模。

雖然是「三點不露」，但驟看之下真的會以為是一群裸體美女在跳舞…（打格後更像了）

+2
LoveLive!課後活動 Next Stage 街機實裝中Bug 穗乃果全團裸體？

5. Apple 首部「曲芒」iPad 上市……？！

今年度 Apple 的新產品不少，手機方面有新的 iPhone XS 及 XR，而平板方面的新版本 iPad Pro 更稱得上是「技驚四座」，除了採用全新設計、改用 USB Type-C 插槽之外，其內置的 A12 Bionic 處理器更加可以輸出遊戲主機級別的畫面，只有 5.9mm 厚卻隨時比一部設備齊全的個人電腦更強勁。

然而在發售不久，就有用家投訴指，新版本 iPad Pro 因為機身太薄以及採用的是強度一般的鋁金屬機殼，令機身很容易屈曲，更有報告指有新機開盒就已經是彎曲狀態，難怪有用家揶揄它是首部採用曲芒的平板啦…

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