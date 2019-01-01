Sony Xperia XZ4 配件曝光！證實採用 21 : 9 超長屏幕

Sony 2019 旗艦機 Xperia XZ4 將會改變上代缺乏賣點的窘境，因為憑最近流出的 Xperia XZ4 配件圖中，可以確定手機將將會採用 21 : 9 超長屏幕配置，讓手機更適合播放不同電影。若 Sony 能將 4K 屏幕技術引入，更可使 Xperia XZ4 成為真正的流動影院，相信對不少用戶均極有吸引。（文：黎生）

有別其他廠商全力開發全屏手機，Sony Xperia XZ4 始終如一地專注用戶體驗，將影院級的 21 : 9 屏幕引入，成功開發手機播放電影級影片的新市場。而且，Xperia XZ4 更採用了大熱的三鏡配置，成功再引入另一個用家喜歡的賣點，使 Xperia XZ4 旋即成為 2019 年備受關注的機款。

Sony Xperia XZ4 屏幕保護貼實物曝光，印證手機屏幕比例為 21 : 9。

另外 Sony Xperia XZ4 的機身外型設計，目前未算完全曝光，但可以看到指紋感應器確實從機背移至機身右側，亦不設 3.5mm 耳筒插。雖然手機未必在 MWC 2019 期間展出，但預計期時將會有更多消息曝光。

資料來源：GSMArena