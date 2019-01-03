哈蘇500C/M溝富士instax mini 9？60年古董跨世代改造嶄新即有機

戲都有話：「爭咩吖，溝埋來做____吖笨！」一部混合哈蘇（Hasselblad）古董級型號500C/M和富士（Fujifilm）instax mini 9的「蓋美拉相機」相信不單止不笨，仲有型到人人都想試影。如此「跨世代」鬼斧神工，竟是兩位美國設計師「通頂」兩晚之成果。

哈蘇500C/M溝富士instax mini 9？

【 Hasselblad 500C/M 古董相機 x Fujifilm instax mini 9即影即有 跨世代合體】

當1957年瑞典出產的高性能相機同現代日本的即影即有相機合體，會有咩結果？紐約布魯克林設計師Isaac Blankensmith跟同事兼攝影師Eddie Cohen就花了48個鐘頭，創造了一部一半是Hasselblad（哈蘇）500C/M、另一半是Fujifilm instax mini 9的神奇相機。

Blankensmith這樣做的原因不純粹為了好玩有型，也不是太得閒，而是真心想改良此款逾60年歷史的古董型號。Hasselblad的500系列是世上最早的即影即有相機，採用大片的即時菲林幫助攝影師進行測光和試拍。問題是，這些菲林非常昂貴，而且比相機更巨型，令照片拍出來往往偏離中心、得返一半畫面，頗為浪費。這先天缺憾激發設計師Isaac Blankensmith想辦法破解Hasselblad 500C/M，令它使用得到Fujifilm的現代細片即時菲林，更好用更抵玩。

哈蘇500C/M採用的大底即時影即有菲林非常昂貴，改用Fujifilm的Instax菲林，並不單純好玩，也實用。

拆開、解構兩部年代相差甚遠的相機，從了解內部機件運作原理開始入手。

Blankensmith表示Ejector（彈射器）是即影即有相機中最複雜的系統機制。當曝光的菲林底片離開相機時，會被拉過一組張力緊繃的轉輥，將化學物質均勻散佈於菲林上。他的任務就是要改裝之餘成功保留這個必要步驟。

於是他由拆開、解構兩部年代相差甚遠的相機，從了解內部機件運作原理開始入手。

二人必須使裝入的菲林盡量靠近、對準相機機身，使取景器的焦距能夠配合菲林。為令到即時菲林更接近哈蘇相機的曝光平面，Blankensmith移除了富士相機的菲林自動彈出系統。他選擇用上自製的、經激光切割之亞加力膠（丙烯酸）系統取而代之。

Blankensmith表示改造工程最大困難是製造一塊自訂安裝板，既要做到底片無走光之餘，又能令哈蘇相機的背脊同富士菲林互相配合。他們設計並製作出一個激光切割的亞加力膠樣板，能順着哈蘇相機機背線條嵌合成一個整體。儘管陽光直照底下相機或多或少仍會走光，Blankensmith安慰自己這個折衷解決辦法已令相機生色不少。