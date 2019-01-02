Apple AirPower 2019 年終於要出？　最強分析師預計第一季登場

Apple AirPower 發布已久，不過卻趕不及在原本預計 2018 年底前推出。不過最近有消息指 Apple 計劃於 2019 年第一季度正式推出 AirPower，讓用家可以同時為 iPhone、Apple Watch 及 AirPod 進行充電。（文：黎生）

多次準確預測 Apple 新產品的天風證券分析師郭明錤近日大膽預測，Apple 將會在 2019 年第一季，正式推出 AirPower。AirPower 其實早於 2017 年發布， 原本計劃 2018 年底前推出，不過據稱 Apple 一直沒法解決散熱、多種無線充電制式線圈擺位及軟件的問題。

AirPower 將有可能於 2019 年第一季正式與 Apple 用戶見面。

不過，天風證券分析師郭明錤就預測，Apple 很有可能將於 2019 年第一季推出 AirPower，讓用家可以同時為三件裝置進行無綫充電，包括 iPhone、Apple Watch 及 AirPods，為用家帶來極大便利，確實讓人相當期待。

AirPods 二代的充電盒將支援無綫充電。

而且由於目前 AirPods 尚未支援無綫充電，故此預計當 AirPower 正式推出時，AirPods 二代亦將會同步推出；或最少推出支援無綫充電的 AirPods 充電盒，以進一步提升 Apple 產品的使用方便程度。到底 Apple AirPower 及 AirPods 二代是否能夠在第一季推出，大家就要拭目以待了。



來源：mydrivers