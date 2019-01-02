Apple AirPower 2019 年終於要出？　最強分析師預計第一季登場

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Apple AirPower 發布已久，不過卻趕不及在原本預計 2018 年底前推出。不過最近有消息指 Apple 計劃於 2019 年第一季度正式推出 AirPower，讓用家可以同時為 iPhone、Apple Watch 及 AirPod 進行充電。（文：黎生）

多次準確預測 Apple 新產品的天風證券分析師郭明錤近日大膽預測，Apple 將會在 2019 年第一季，正式推出 AirPower。AirPower 其實早於 2017 年發布， 原本計劃 2018 年底前推出，不過據稱 Apple 一直沒法解決散熱、多種無線充電制式線圈擺位及軟件的問題。

AirPower 將有可能於 2019 年第一季正式與 Apple 用戶見面。

不過，天風證券分析師郭明錤就預測，Apple 很有可能將於 2019 年第一季推出 AirPower，讓用家可以同時為三件裝置進行無綫充電，包括 iPhone、Apple Watch 及 AirPods，為用家帶來極大便利，確實讓人相當期待。

AirPods 二代的充電盒將支援無綫充電。

而且由於目前 AirPods 尚未支援無綫充電，故此預計當 AirPower 正式推出時，AirPods 二代亦將會同步推出；或最少推出支援無綫充電的 AirPods 充電盒，以進一步提升 Apple 產品的使用方便程度。到底 Apple AirPower 及 AirPods 二代是否能夠在第一季推出，大家就要拭目以待了。

來源：mydrivers

IOS 12.1.2 更新又出事、令 iPhone 網絡接收失敗（含解決方法）
iPhone 德國被禁售　Apple 法院再敗於 Qualcomm
Apple Store 聖誕推限時優惠！買 iPhone XR、XS 平2000港元？
NASA 工程師 HomePod 包裝製作閃粉爆彈　貪心賊仔被玩殘全程錄影
Apple 確認部分 iPad Pro 2018 有輕微彎曲　但指產品「沒問題」
iPhone iOS 12.1.2 更新推出　中國版「特別」功能避禁售令
iPhone 推更新避中國禁令　Qualcomm 要求法院再禁 XS 及 XR
Apple Watch 心電圖功能真係有用！測出「心室顫動」救用家一命
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。