紅米變獨立品牌　4800像素攝影手機發布會有新搞作

紅米變獨立品牌？市場預計小米將於 1 月 10 日，宣布紅米正式成為一個獨立品牌，不再只是小米旗下的產品綫。當天更會推出全新紅米手機，相信便是早前流出的 4,800 像素攝影手機。（文：黎生）

紅米手機一直是小米手機的平價產品綫，但據 1 月 10 日發布會的宣傳海報所示，紅米手機將在這一天正式脫離小米手機，獨立自成一個品牌 Redmi，為大家帶來更多更具性價比的新手機。另外市場亦預計發布會將帶來全新的旗艦級紅米 7 ，以讓大家更留意品牌的動向。

只要將宣傳海報倒轉看，便可以看到 4800 的字樣。

用家只要將發布會的宣傳海報倒轉觀看，便可以看到 Redmi 的倒影居然是「4800」，預告手新手機將可拍攝 4,800 像素相片，正好與早前小米總裁林斌於微博預告的手機相符，亦讓紅米手機比小米手機更快採用 4,800 像素的感光元件，實際表現讓人頗為期待。

早前小米總裁林斌於微博爆料的手機，正是一部 4800 像素攝影手機。

不過，小米手機既有 Pocophone 主打效能及性價比，那分拆出來的紅米手機定位又如何？小米手機的發展又會怎樣？相信要待當天的發布會才會有更詳細的答案。



來源：mi.com