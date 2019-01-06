iPad Pro 彎曲終於有得換機維修　Apple 官方解釋製作過程成因

iPad Pro 2018 在推出後不久，開始有用戶反映機身出廠彎曲的問題。經過一輪擾攘，Apple HK 終於就 iPad Pro 機身彎曲的問題作出官方回應，並會為受影響用戶提供換機或及維修服務。

iPad Pro 2018 部分用戶在上年底開始，陸續發現機身出現輕微彎曲的情況，當中更有不少用戶指這台最薄的 iPad 在開盒已經呈現彎曲的情況。Apple 當時回應輕微彎曲屬製作過程中的正常現象，並不會影響用戶的正常使用。不過面對市場對 iPad Pro 出廠問題的關注，Apple 終於正式推出官方的回應及解決方案。

部分 iPad Pro 2018 用戶在上年年底開始發現，產品有輕微彎曲的情況。（MacRumors）

Apple 首先表示，新款 11 吋和 12.9 吋，第 3 代) iPad Pro 型號（2018）透過全新的熱壓成型流程製作精密的鋁金屬一體式機身，在機身側邊有垂直的細條或「分割條」，用作千兆級 LTE 天線之用。而在加入這些千兆級 LTE 天線的高溫生產流程中，機器會將塑膠物料注入鋁金屬機殼的溝糟中，令其附在鋁金屬表面的微細孔上。然後待塑料冷卻，整個 iPad Pro 機殼會經過數次加工，將塑料和鋁金屬整合為一體式的機身。

Apple 解釋，iPad Pro 2018 使用全新的熱壓成型流程，將千兆級 LTE 天線（機身深色線），加在鋁金屬表面。（林勇攝）

Apple 強調 iPad Pro 2018 的製造技術及檢查流程，可確保新型號符合比前代型號更嚴謹的平整度規格標準，理論上機身任何一邊長度偏差不可超過比 4 張紙更薄的 400 微米。不過 Apple 認為，新 iPad Pro 的直線條設計及 LTE 天線分割線，會令用戶更容易察覺舊 iPad 型號不易察覺的平整度偏差。然則，Apple 是認為新 iPad Pro 因為對比明顯了，所以大家才會覺得機身彎曲了。

Apple 認為，因為 iPad Pro 2018 比以往型號更多直線條設計及加入 LTE 天線的刻線，令用戶在對比下，令機身的輕微彎曲更加明顯。（TheVerge）

Apple 強調，這些細微的差異不會影響產品效能，亦不會影響機身強度。不過用戶若果依然覺得自己的 iPad Pro 2018 是未到上述的規格標準的話，是可以聯絡 Apple 請求協助的。其中最特別的一點，是 Apple 會為 iPad Pro 2018 型號，回復香港已經取消了一段時間的 14 天退貨政策，新入手 iPad Pro 已覺得有問題的朋友，可以享用有關政策。至於已經購買 iPad Pro 一段時間的朋友，Apple 亦重申會為產品提供長達一年的保養期，並會為因用料或工藝缺陷導致的損壞提供保障。