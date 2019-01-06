遊日Suica卡簡易入iPhone、Apple Watch！增值搭車購物簡單完成

數碼生活
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Suica卡，俗稱「西瓜卡」，相信幾乎遊日的朋友都一定會有。其實大家可以將Suica卡轉移至iPhone或Apple Watch之內，搭JR、鐵路、巴士或者去便利店購物，連App都不用開，一啪即入閘。而且手機就可以直接用信用卡增值，毋須再排長龍，真方便！下文就示範教大家如何設定轉移，以及增值步驟。

Suica（西瓜卡）轉移至iPhone或Apple Watch其實不算是「新鮮事」，早在推出iPhone 7時已經用到，不過當時只限日本版iPhone，港版或其他國家版本就用不到。直至iPhone 8或之後的機種才可以不分國家版本都可以入Suica（iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max 或 iPhone XR），而Apple Watch就在Series 3才開始港版都用得（Apple Watch Series 3 或 Apple Watch Series 4）。

Suica卡只可以入港版的iPhone，但Android方面只支援日本本土手機，香港Android用家望門輕嘆。（林勇攝）

iPhone如何設定？

步驟十分簡單，首先將手機地區設定為「日本」，然後再入Wallet內加「新卡」，再選擇「Suica」（交通卡），便可以跟足步驟將Suica轉移至手機之內。（記得要將手機放在可上網的環境之內）。設定完畢，大家可以直接利用手機拍落出入閘機（不用開app或解鎖手機），非常方便。就算手機沒電，如果是iPhone XS系列或XR，內置後備電量給予Suica，可拍多十多次，不怕沒電時沒得用。

入Apple Watch就同樣簡單，只需要將卡入手機後，直接去Watch app的「我的手錶」設定內，選擇「錢包與Apple Pay」，此時就可以將手機的Suica轉移至Apple Watch之內（不過轉移後手機的Suica卡便會消失）。

詳細步驟（按下圖放大解說）

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iPhone內Suica如何增值？

增值不再需要去櫃面入錢，直接可以在手機的Wallet app內直接選擇用Apple Pay增值（已存在手機內的其他信用卡）。Apple Watch內的Suica亦都可以直接在錶上操作增值，亦都是十分簡單。

記者強烈建議大家安裝Suica官方app（按此下載），因為可以在內用其他信用卡（如JCB）來暬值外，亦都可以翻查Suica消費列表。另外，轉移手機時，亦都可以利用Suica app來直接轉移。

用Apple Watch直接一拍即入，連手機都毋需拎出，更加方便。

增值詳細步驟（按下圖放大解說）

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