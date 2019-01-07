iPhone XI 2019 確定 3 鏡頭？　爆料達人製圖率先曝光

iPhone XI 如無意外將會是 2019 年的 iPhone 型號（XI 是羅馬數目字的 11），市場預期 Apple 將會為手機加入 3 鏡頭設計，拉近跟 Huawei 手機拍攝表現的距離。著名的爆料達人 @OnLeaks 就找來印度的數碼媒體合作，製作了 iPhone XI 的 3 鏡頭機背電腦合成圖片。

iPhone XS 系列推出不久，2019 年也只是剛剛開始，不過市場的目光已經開始移到年底的新一代 iPhone XI 的設計上面。多次準確率先透露 iPhone 外型設計的爆料達人 @OnLeaks，近日就跟印度的數碼媒體 digit.in 合作，以現時手上的資料製作了一條使用 3 鏡頭機背設計的 iPhone XI 影片。

由 @OnLeaks 根據手上 Apple EVT 階段數據製作的 iPhone XI 原型機電腦合成圖。（digit.in）

雖然 @OnLeaks 本人指有關設計現時依然屬於原型機的 EVT（Engineering Validation Test）工程驗證測試階段，最終設計可能會有修改，不過另一位同樣多次準確爆料的達人（主要以 Samsung 為主）@UniverseIce 亦確認 @OnLeaks 手上資料乎合現時設計。

iPhone XI 的 3 鏡頭可能以等邊三角形排列，有別現時主流設計。（digit.in）

根據現時資料，iPhone XI 的 3 鏡頭除了原本的標準廣角鏡、長焦距鏡頭之外，將會加入用作長距離 3D 感測的 ToF（Time-of-Flight）鏡頭，並且而等邊三角形的方式排列，有別現時市場的主流設計。ToF 鏡頭利用光線反射的時間，去記錄物件的 3D 輪廓，已經推出市面的 vivo NEX 雙屏幕版亦同樣設有 ToF 鏡頭。

已推出市面的 vivo NEX 雙屏版已經加入 ToF 鏡頭。（蔡浩騰攝）

國際經濟媒體 Bloomberg 早前已經有報道指，Apple 將會為 2019 年的 iPhone 加入 ToF 技術，而現時零件供應商 Sony 亦正著手製作設有 3D 感測功能的 ToF 鏡頭，進一步確認有關設計的可信性。