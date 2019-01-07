Samsung Galaxy S10 系列 配更快 無線充電　新技術達20W以上

Samsung Galaxy S10 系列很大機會於 MWC 2019 登場，傳聞將會採用全新的快充技術。市場預計快充功率最少達到 20W，讓用家可以更快地完成 100% 充電，相當實用。 （文：黎生）

Samsung 自從 Galaxy Note 7 出現電池事故後，對於電池處理相當小心，因此最近幾年在快充技術上一直沒有太大進步。但到了 2019 年，市場預計 Samsung Galaxy S10 系列將會採用全新電池技術，故亦傳出將會同步引進全新的充電技術，以最少 20W 功率進行有線充電，大大提升手機的充電效率。不過，其實現時 Android 市場的部分競爭對手已經推出 40W 有線快充技術，故 Samsung 這次升級其實依然稍為落後於對手。

爆料達人 @UniverseIce 透露，Galaxy S10 將採用最少 20W 功率的充電技術。

另外，Galaxy S10 系列的無綫充電表現會否提升，值得大家留意。

目前已知 Samsung Galaxy S10 Lite、S10 及 S10 Plus 的電池容量分別為 3,100 mAh、3,500 mAh 及 4,000 mAh，搭配全新 20W 快充技術後，相信可以更快地完成充電。若參照 Galaxy S9 的數據，3,000 mAh 電池可於約 2 小時完成充電，預計 S10 系列將可進一步縮短至 1.5 小時，使手機更為實用。



來源：mydrivers