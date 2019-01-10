iPad mini 新型號叫 iPad mini 4s？新版天線設計現身

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【iPad mini 4s 是新版型號？】iPad mini 一直傳聞 2019 年會推出新版本，近日就有疑似機背零件流出，當中天線設計更跟 iPad Pro 2018 類似，似乎是正式零件的機會甚大，相信 Apple HK 今年很大機會更新 iPad mini 系列。

iPad mini 2019 年版的機背零件，是由一個名為 Mr.white（@laobaiTD）的 Twitter 帳戶所流出。從 Mr.white 的 Twitter 大概可以得知，他應該是一個跟 Apple 生產線有密切聯繫的香港人。而今次流出的 iPad mini 機背零件，除了可以看到完整的內部結構之外，天線部分更用上跟 iPad Pro 2018 年版類似的設計，是正式零件的可能性非常之高。

iPad mini 疑似 2019 年版的機背零件，使用跟現時 iPad Pro 類似的天線設計。（@laobaiTD）

Mr.white 在 Twitter 中以 iPad mini 4s稱呼這台新產品，從圖片中可見，這台用上新天線設計的 iPad mini，其他設計跟現時 iPad mini 大致相同，包括鏡頭未設有 LED 閃光燈，保留了 3.5mm 耳機插，機底似乎是繼續使用 Lightning 連接埠，而機身顏色則接近玫瑰金色。

iPad mini 2019 年版零件全面睇（按圖放大）

另外，根據 Mr.white 早前的 Twitter 更新，這一台 iPad mini 2019 很大機會使用曾經在 iPhone 6s 系列上服役的 A9 處理器，而現時市場上的 iPad mini 4 則使用 A8 處理器，似乎亦符合產品的發展步伐。

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