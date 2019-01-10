紅米 Redmi Note 7 超平價非單一賣點？影相勁、Sell「硬淨」！

【紅米 / Redmi Note 7】一如早前預告，小米旗下的副產品線 － 紅米 Redmi 今日起宣布獨立！小米方面剛剛就舉行了新品發布會，帶來 Redmi 旗下首部旗艦手機新作 Redmi Note 7。Redmi Note 7 繼續從前的紅米系列定位，價錢夠低、夠貼地，在同級規格機還有賣 2000 多人民幣的水平，今次 Redmi Note 7 就取價＄999 人民幣起！ 然而，低價、高性價比並非今次 Redmi Note 7 的唯一賣點，小米今次力推 Note 7 的拍攝能力以及耐用度，似乎真的頗為吸引。

全玻璃機身 + 水滴全面屏

在手機設計大勢回歸玻璃質料之際，今次的 Redmi Note 7 亦從以往的金屬改為玻璃，機身前後都採用了 2.5D 第五代 Corning Gorilla Glass 強化玻璃，並在機身四角加以強化，加強機身防護。

小米方面多次在發布會提及他們內部將 Redmi Note 7 稱為「小金剛」，會上他們更播放了影片，強調它連高跟鞋的踩踏都可防禦。

屏幕為 6.3 吋 2340x1080 的水滴全面屏、邊框僅 1.95mm 寬

機背備有夢幻藍、暮光金以及亮黑三色選擇：

S660 處理器 + 4000mAh 電池

在發表前，因為雷軍的對外言論令大家以為 Redmi Note 7 將會採用 2018 年的 Qualcomm 旗艦處理器 S845，然而規格今日接盅 － 居然是位處中階的 S660。S660 在時間上算是一枚舊款處理器，如果真要選擇新規中階的話，大可以選擇早前小米 8 發表時他們推崇備至的 S710。

然而，小米方面就解釋，Redmi Note 7 內所用的 S660 乃是沒有降頻的「滿血版」 2.2GHz 版本，而一般採用此處理器的同級機，都會將之降頻至 1.9GHz。小米方面又指，「滿升版」的 S660 效能更比 S710 稍勝一籌，至於真相是否如此，就要等實機出爐再行實測了。



4800 萬像素強力拍攝

2019 年絕對是高像素鏡頭手機氾濫之年，而繼 Huawei、Honor 之後，Redmi Note 7 成為市場上第三部擁有 4800 萬像素的智能手機。然而 Redmi Note 7 的感光元件並非「主流」的 Sony IMX586，而是出自 Samsung 之手的 GM1，兩者尺寸一樣，亦同時採用「四合一像素」的方法製作 1.6um、1200 萬大像素相片。

背後鏡頭為 4800 萬像素 + 500 萬像素的雙鏡頭組合

理論上，採用硬件直出 4800 萬像素的 Sony IMX586 是比用軟件演算出 4800 萬像素相片的 Samsung GM1 更佳，然而小米方面就指 Sony IMX586 的產能未能滿足 Redmi Note 7 的需求，因而退而求其次，採用可以保證貨期的 Samsung GM1 交貨。

官方發表的相片樣辦，Redmi Note 7 的輸出似乎真的不錯，尤其是夜拍表現十分突出：

不過，如果有用戶是很想要 IMX586 的，Redmi 在農曆新年過後還會推出一部採用 IMX586 的 Note 7 Pro，屆時可以留意一下。

保養加長至 18 個月

Redmi Note 7 的價格為 999 人民幣起，老實說是「買來掉都不可惜」的低價，但小米官方今次就強調 Redmi Note 7「夠耐用」，除了加入了生活防塵防水的設計之外，更提供了 18 個月的保養期，算是創了手機界的先河。

Redmi Note 7 今日起就在中國大陸市場開售，那香港方面呢？一向都要等多一段時間，而今次都不例外。據筆者向小米方面查詢，對方指小米尚在審慎評估將 Redmi Note 7 引進香港市場的計劃，預計於 3 月後方能有更具體的上市時間表。