【CES2019】Samsung電視新功能：可看iTunes電影、支援AirPlay 2

Samsung 三星電子公司對外公布，將於今年春季推出 iTunes 電影電視服務及支援 Apple AirPlay 2 。

官方指是次 iTunes 電影電視服務的更新將會在全球超過 100 個國家推出，而 AirPlay 2 支援則會在 190 個全球國際發表。

Samsung 將於今年春季推 iTunes 電視電影服務更新（Post76）

追加新功能後，Samsung 電視用家可利用 iTunesApp 直接付費存取賬戶内現有的電影及電視資源，當中包括大量 4K HDR 電影。

對於 AirPlay 2 支援，大家可任意將 Apple 裝置上影片、照片、音樂等媒體檔案直接投射到 Samsung 電視之上，支援型號包括最新的 QLED 4K 及 8K 電視型號、The Frame 及 Serif 系列 和其餘 UHD 及全高清智能電視型號。

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【CES 2019】Samsung 將於今年春季推 iTunes 電視電影服務更新​】

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