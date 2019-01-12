漫遊 SIM 卡新選擇　iFree MOGO S 平玩日本數據更可訂酒店？

漫遊 SIM 卡在香港聽得最多的是 Club SIM、自由鳥等， 近期又多了個新選擇，早己進軍台灣的 iFree MOGO S 終於來到香港，提供215個國家地區以上的漫遊服務，而且更可以用同集團的 ebbly App 訂酒店，彈性方便的用法，切合不同用家需求。

iFree 旗下的 MOGO S 是一款近期在香港積極發展服務的漫遊 SIM 卡，iFree 除了漫遊業務之外，同時亦提供訂購酒店、旅遊保險等，所以不同服務之間亦有相連的優惠。好像透過 ebbly 這款軟件訂購酒店的話，用戶可以在相連的 MOGO S SIM 卡中，得到訂購酒店相同日數的免費漫遊數據服務。

iFree MOGO S 是一款近期在香港發展市場的漫遊 SIM 卡，一條龍式服務方便之外更具彈性。（區慶威攝）

抵玩日本漫遊

在 iFree MOGO S 上購買數據亦非常方便，大家只要透過 iOS 或 Android 裝置安裝 iApp 軟件，將 MOGO S 漫遊卡跟 iApp 綁定，就可以隨時在手機上購買需要的漫遊數據。iFree 在多個香港人熱遊的地區都提供高速數據，再加限速無限數據的計劃選擇。以日本為例，用戶既可以使用以 US$9（約港幣 $70.6）購買可以使用 7 日的高速數據，亦可以 US$14（約港幣 $109.7）選購 7 日每日 300MB 數據，或者以每日 US$1.5（約港幣 $11.8）購買每日 200MB 數據。以上所有套餐在高速數據用完，會變為限速 128kbps 的無限數據，急著出門的時候，不用特別跑到深水埗，都可以購買價錢合理的漫遊服務。

另外，iApp 軟件更提供 VoIP 電話服務，購買套餐一般都會贈送一定以 100 分鐘起錶的免費 iVoice 電話分鐘，在漫遊地區致電其他國家亦沒有問題。iFree MOGO S 的漫遊 SIM 卡可以循環使用，就算已經沒用 SIM 卡多時，只要重新增值 US$10（約港幣 $78.4），就可以用作購買數據套餐之用，有效期達 3 個月。

iFree 在機場二號客運大樓抵港層開設專門店，可以購買 MOGO S 漫遊卡。（區慶威攝）

iApp 可以同時跟一張 MOGO S 漫遊卡及 MOGO S1 Wi-Fi 蛋綁地，同時在漫遊中扣除同一個套餐使用。（區慶威攝）

除了支援漫遊 SIM 卡之外，官方亦有提供 Wi-Fi 蛋服務，用戶購買的數據更可以同時在漫遊 SIM 及 Wi-Fi 蛋上使用，例外跟朋友同時在外地購物，就算走散了也不用擔心失去聯繫。iFree MOGO S 漫遊卡除可以在官方網站購買之外，亦可以在位於香港國際機場二號客運大樓抵港層的專門店購買。專門店除有專人講解用法外，更有多款好像流動電源、USB 連接線、旅行充電器等產品，去到機場發現帶漏以上物品，都可以在專門店中入手。

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