Apple iPhone XR國內大劈價！　連同新年春節優惠　減幅達千多元

早前Apple Tim Cook指因為iPhone銷量有點不似預期，所以下調新一季的財測。早前已有一連串的優惠活動，如舊機trade新機價格更優惠外，但估不到iPhone XR在國內更已靜悄悄地減價，減幅更達83折，平近千多元！

近日如有瀏覽國內蘇寧易購網等不少網上直營店，都可發現iPhone XR的售價紛紛下調了，如iPhone XR 64GB版本，國內官方售價為6499元人民幣，已下調至5699元人民幣，減近800元人民幣。但最近官方以「年貨節」更推不同的優惠券，即5699元再減多300元人民幣，最平5399元人民幣（約港幣$6259）便可以購入iPhone XR，減幅達83折，平近1100人民幣。而iPhone 8、iPhone X以及iPhone XS系列等其他型號，亦都有一定減幅。其實Apple官方直營店直接將推出未夠半年的新產品劈價，近年來非常罕見。

iPhone XR及其他系列都於國內減價，減幅之大近年罕見。（林勇攝）

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另外根據深圳華強北批發商消息指，iPhone XR、iPhone X及iPhone XS系列都已經開始減價促銷，相信這可刺激iPhone於國內於新年期間的銷量吧。

雖然今次國內減價後的計落比起香港Apple官方售價還不是便宜很多（Apple香港官方售價$6499），可是這是否一個訊號，表示香港都會有機會推trade機以外的優惠呢？未換新機的果迷們可拭目以待。

加埋優惠券只需要5399人民幣便可以購入iPhone XR，比官方價平近千多元。（網上截圖）

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