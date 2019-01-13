Qualcomm Snapdragon 675 CPU 效能比 Snapdragon 710 更快

Qualcomm Snapdragon 675 處理器於 18 年 10 月才正式發布，目前尚未有採用其出產的新手機推出市場。但最近坊間卻在 Antutu 官網發現 Snapdragon 675 的跑分成績，讓坊間率先了解 Snapdragon 675 的運算效能。（文：黎生）

據官方資料顯示，Snapdragon 675 八核心處理器以 11nm 製程生產，並採用了 Kryo 460 核心架構，使中階處理器 Snapdragon 675 效能居然比準旗艦處理器 Snapdragon 710 更快。Snapdragon 675 的效能比之 Snapdragon 670 有 20 %提升，但實際上 Snapdragon 675 取得的 174,402 分數甚至比採用 Snapdragon 710 處埋器的小米 8 SE 的 167,971 分數更快，效能表現相當誇張。

不過若看各個細分，會發現 Snapdragon 675 只是在 CPU、UX 及 MEM 成績中領先 Snapdragon 710，但 Snapdragon 675 的 GPU 成績則明顯比 Snapdragon 710 落後，甚至比不上 Snapdragon 670。故若用家對手機畫面較有要求的話，購買中階手機時可能就要留意，還是以 Snapdragon 710 或 Snapdragon 670 的裝備較為優勝了。