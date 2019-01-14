Nokia 8.1 Plus 定 6.2？　打孔屏設計曝光被評欠驚喜

Nokia 8.1 Plus 或疑似 Nokia 6.2 的手機剛剛曝光，捨棄了瀏海屏設計，並轉投打孔屏懷抱，使手機尺吋與 Nokia 8.1 極為相近但卻有更大的屏幕。只是坊間認為這台疑似 Nokia 8.1 Plus 的新機欠缺重大驚喜，亦難以填補 Nokia 欠缺旗艦級手機的空缺。（文：黎生）

Nokia 9 Pureview 發布日期尚未落實，爆料達人 @OnLeaks 就將一台以打孔屏設計，疑似 Nokia 8.1 Plus 的新機造型曝光。新手機體積雖然與近期在港推出的 Nokia 8.1 相近，但因為採用了全新的打孔屏設計，使手機的屏佔比稍為提高，故 @OnLeaks 相信這台將會是 Nokia 8.1 Plus。不過市場同時有消息，指出 Nokia 將會在中國發布 6 系的新一代產品 Nokia 6.2，外型設計亦與流出手機不謀而合。

疑似 Nokia 8.1 Plus 或 6.2 的外型曝光，採用全新的打孔屏設計，使手機屏佔比進一步提升。

Nokia 8.1 Plus（或 6.2）搭配雙 Zeiss 認證相機，機背亦設有指紋感應器，另外還備有 3.5mm 耳筒插頭，亦搭配了 USB Type-C 充電埠，功能頗為實用。

目前疑似 Nokia 8.1 Plus（或 6.2）的推出日期尚未公布，但在 Nokia 9 Pureview 遲遲未有確實消息下，新機流出的消息相信還是難以滿足用家對 Nokia 推出旗艦手機的要求。



來源：91mobiles

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