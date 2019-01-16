Nokia 9 Pureview 快將推出　屏下指紋解鎖畫面曝光

Nokia 9 PureView 最近不但傳出將於 2019 年 1 月尾正式發布，連其屏下指紋解鎖的操作畫面效果亦已經曝光，讓人不期然相信 Nokia 9 PureView 很快就會正式推出市場。（文：黎生）

Nokia 9 Pureview 開發已久，近日終於頻頻傳出正式發布的消息。繼早前有指 Nokia 9 Pureview 預計會於 2019 年 1 用尾發布，以避開 MWC 2019 一系列新機外，近日坊間更流出了 Nokia 9 Pureview 屏下指紋解鎖的操作介面效果，讓人相信 Nokia 9 Pureview 已經準備就緒，正式踏入可以隨時推出市場的階段。

市場盛傳 Nokia 9 PureView 即將正式發布，到底是 1 月底抑或 MWC 2019 期間，相信很快自有分曉。

網上早前有用家成功取得 Nokia 9 Pureview 的「Setting.apk」程式檔，並成功從當中找到 Nokia 9 Pureview 三種屏下指紋解鎖的介面效果，分別名為「Future」、「Molecular」及「Supercell」。雖然整體效果不算驚艷，但卻帶來另一層意思，代表 Nokia 9 Pureview 產品的完成度又再提高。

Nokia 9 Pureview 內將會有教學提示用家如何使用屏下指紋。

由於 Nokia 9 Pureview 的處理器為 Snapdragon 845，而採用 Snapdragon 855 即將於 MWC 期間面世，為免再次面對 Nokia 8 Sirocco 太遲推出所面對的硬件效能不足的困境，相信 Nokia 9 Pureview 確實有很大機會在 1 月尾或 2 月頭正式登場。





來源：LoveNokia.net

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