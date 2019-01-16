iPhone XS 及 XR Smart Battery Case 上架　AirPower 推出有望？

iPhone XS、XS Max 及 XR 的 Smart Battery Case 電池手機套突然出現在 Apple HK 官網，而且更支持 Qi 無線充電功能，似乎 Apple AirPower 終於要正式推出了！

iPhone XS、XS Max 及 XR 專用的 Smart Battery Case 突然在 Apple HK 官網上架，而且更支援 Qi 無線充電，可算是回應了不少 Fans 的訴求。因為 Apple 官方一直未有為大 Size 的 Plus 型號推出 Smart Battery Case，而上一代 iPhone X 亦沒有推出相關配件，所以今次的新產品可說一次過回應多個訴求。而且，在 AirPower 可能推出的消息甚囂塵上的時間上架，似乎 Apple 真的準備在短期內正式推出 AirPower！

專為 iPhone XS 系列及 XR 而設的 Smart Battery Case 電池手機套突然上架，似乎代表 Apple 即將推出 AirPower。（設計圖片）

今次的 Smart Battery Case 電池手機套分別提供 iPhone XS、iPhone XS Max 及 iPhone XR 的選擇，各自均設有黑、白兩種配色，電池套內部設有軟墊提供保護作用，電池套本身亦以矽膠物料，除有效防震外，令亦手機不容易跣手。

iPhone XS 系列及 XR 的Smart Battery Case（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

Smart Battery Case 電池手機套能夠令 iPhone XS Max 的通話及上網時間延長至 37 及 20 小時，能夠令 iPhone XS 的通話及上網時間延長至 26 及 22 小時，以及令 iPhone XR 的通話及上網時間延長至 39 及 22 小時。Smart Battery Case 的電池量會在 iPhone 的鎖定畫面及通知中心中顯示，而且電池套本身更支援 USB-PD 制式的快速充電。所以支援 Lightning 連接埠的配件，亦可以透過 Smart Battery Case 接著到 iPhone 上使用。iPhone XS、XS Max 及 XR 專用的 Smart Battery Case 已經正式在 Apple HK 的官網上架，定價劃一 $999。

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