vivo 概念手機 APEX 2019 即將登場

vivo 於 2018 年推出的概念手機 APEX 採用了嶄新的全拼設計概，成功讓全球用家感到驚喜。踏入 2019 年，vivo 再接再厲將於1月24日正式推出 APEX 2019，早前更預告手機將會採用前所未見的嶄新設計，再次惹來全球用家的關注。（文：黎生）

vivo 在推出採用彈出式鏡頭、無邊框屏幕及屏下指紋等等新技術 的 APEX 2018 概念手機後，更將其設計概念引進至 NEX 一代，並正式投入生產，讓全球用家均可體驗嶄新的手機設計。故坊間一般認為 APEX 2019 亦會展示多項創新技術或設計，並於稍後時間應用至新手機上。

雖然官方並沒有流出太多有關 APEX 2019 概念手機的設計或技術，但憑早前「The Waterdrop」的代號，我們還是可以預測新手機將會有極圓潤的機身，甚至可能進一步挑戰無邊框屏幕的技術。想知更多詳情，只要等到 1 月 24 日便可以知曉。

資料來源：微博

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