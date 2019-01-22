Huawei 極點屏代表 nova 4 上市鬥 Samsung　輸價格但贏規格？

繼上星期在香港宣布上市的 Samsung Galaxy A8s 之後，今日華為 Huawei 就為香港帶來另一部採用極點屏／穿孔屏的手機新作 － nova 4！ nova 4 內裡的處理器選材為 2017 年 Huawei 在旗艦機上慣常使用的 Kirin 970，而且在機背方面又有甚至比目前旗艦系列 Mate 20 更強的三鏡頭配置，雖然在定位上與 Galaxy A8s 一樣位處中階，但規格似乎就是 nova 4 較為佔優一點啦。

Huawei nova 4 的屏幕為 6.4 吋的全面屏，在屏幕左上方開出孔洞供 2500 萬像素的前置鏡頭使用；Huawei 方面強調 nova 4 今次的「極點屏」設計採用技術要求更高的「盲孔（Blind-Hole）」方案以及尺寸更細、頂部只 3.05mm 的鏡頭，使它在屏中開孔比同類機細小、僅為 4.5mm，同時杜絕了可能出現的漏光問題。

Huawei nova 4 跟近期推出的 Samsung A8s 一樣，使用開孔全面屏設計。（區慶威攝）

背面的三鏡頭分別為 2500 萬像素的主鏡頭、1600 萬像素廣角鏡、以及 200 萬像素的景深處理鏡頭，如果不需要太強的遠攝能力、較著重於人像攝影的話，nova 4 甚至會比 Mate 20 系列中的標準型號 Mate 20 更適合一點（Mate 20 鏡頭為 1200 萬主鏡+1600 萬遠攝+800萬的配搭）

nova 4 的開孔部份，的確是比 Galaxy A8s 的孔洞為小、相較沒有那麼礙眼 。（區慶威攝）

Huawei nova 系列一向著重自拍性能，新的 nova 4 前鏡頭為手機界中數一數二高規格的 2500 萬像素鏡頭（比機背的主鏡頭們都要高像素），另外 Huawei 方面又指在 nova 4 裡面加入了 AI微塑美型技術，可以做到更自然的美顏效果。

nova 4 美顏前（左）、美顏後（右）效果比對。（區慶威攝）

Huawei nova 4 全面睇（按圖放大）

Huawei nova 4 在香港將於 1 月 30 日正式上市，售價為＄3,688，對比稍早前上市的 Samsung Galaxy A8s 稍貴，但 nova 4 在港發售的是 128GB ROM + 8GB RAM 的高配版，規格上比 A8s 更貼近旗艦，但就可以將售價壓至＄4,000 以下，絕對有其競爭力。

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