小米雙摺屏手機被柔派 FlexPai 指造假

2019 年多間廠商均紛紛預告將會推出摺屏手機，小米作為中國一大品牌，日前其總裁林斌亦發布了一段雙摺屏手機的影片，並宣稱成功解決摺屏手機所面對的各個問題。但剛剛小米便被成功推出全球首部摺屏手機的柔派 FlexPai 副總裁樊俊點名造假，樊俊稱小米只進行了買了別家廠商的雙摺概念手機，便自稱擁有摺屏手機技術的把戲而已。（文：黎生）

樊俊表示小米只是一家沒有核心技術的手機組裝公司，故此不相信小米擁有相關技術，並稱小米只能在中國國內炒概念以假亂真而沒有實力在國際市場上推出產品。事實上，小米近年的各部手機在設計上均沒有自家特色，確實容易讓人對小米開發新產品的能力有所懷疑。

全球首部摺屏手機廠商 FlexPai 指責小米造假。

眼見 FlexPai 的指控，小米產品總監王騰亦有相關回應，雖然沒有指明回覆，但卻語帶相關稱 2019 年有很多概念機登場，但部分廠商患了「恐懼式創新」綜合症，深怕技術落後於別人；並表示這情況可讓大眾更了解相關技術，以便選擇是否要入手。故小米目前可能要盡快將相關雙摺概念手機正式推出市場，即可讓用戶了解是否真的擁有相關技術了。

小米間接回應只是 FlexPai 害怕小米擁有摺屏技術。

資料來源：mydrivers