全新 Astell&Kern SP1000M 外型、容量、功能全面upgrade？

Astell&Kern的高階DAP是不少玩家的終極目標，不過高昂的定價又確實不是人人玩得起，所以，去年推出的次旗艦，與SP1000同屬A&ultima 產品線的SP1000M就大受歡迎，有見及此，品牌最新加推 SP1000M Royal Gold 限量特別版，換上黃銅外殼為音質來個小升級！

Astell&Kern的高階DAP是不少玩家的終極目標，不過高昂的定價又確實不是人人玩得起，所以，去年推出的次旗艦，與SP1000同屬A&ultima 產品線的SP1000M就大受歡迎，有見及此，品牌最新加推 SP1000M Royal Gold 限量特別版，換上黃銅外殼為音質來個小升級！

尊貴鍍金外殼

Astell&Kern以往已經有用過多種金屬製作 DAP，除了最常見的鋁，特別版更多用到不鏽鋼及黃銅，其中黃銅機身就最受發燒友追捧，不過有玩過黃銅版的朋友都知道，黃銅外殼確是叫人又愛又恨，愛它沉穩的音色，但又恨它表面容易氧化，今次 SP1000M Royal Gold就在黃銅外殼之上再鍍上99.7%黃金，取其優異的導電性能，改善接地效果以音質提升，黃金比起其他物料更減少了氧化的機會，令金光閃閃的機身可以時時保持新淨，外觀確比普通版吸引，改用新外殼，機身淨重增至313g，比普通版約重了一半，不過重甸甸的手感反而令人覺得更有份量，我自己就非常欣賞。 要襯得起這部尊貴的 DAP，今次隨機附送意大利 Badalassi Carlo製真皮機套，顏色「Sabbia」意思是黃砂，皮革染色後表面再加上蠟，令機套看起來有迷人的光澤。

容量多一倍

除了由鋁殼改為鍍金黃銅外殼，特別版與普通版最大的分別就是容量由128GB提升至256GB，其他配置則維持不變。簡單重溫一下，SP1000M跟 SP1000一樣採用兩粒 AKM AK4497EQ， 最高對應32bit/384kHz PCM、DSD256（11.2MHz），DSD方面對應硬件處理，全新輸出設計，平衡輸出達4.2Vrms。聲音表現以外，SP1000M用上8核心CPU，操作非常流暢，4.1吋的屏幕都有全新介面設計，使用直觀式操作概念，主畫面轉為播放畫面，整個選單放於左側，一目了然。用上USB Type C介面，提供更快的傳輸速度，亦支援Fast Charge，使用9V/1.67A的充電器，只需3小時便能完成充電。

必玩串流音樂App

雖然發燒友們都習慣聽CD，或上網買Hi-Res音樂，不過作為年輕人，要探索新音樂的話，在網上音樂平台找確是方便，SP1000M 提供自行安裝App的功能，廠方於「Service」一欄容許用家自行下載及安裝指定的串流App，並可以離線播放， 現時香港版SP1000M已支援安裝MOOV、Joox、KK Box、Spotify、Tidal等主要平台，令用家可以用優秀的播放硬件，欣賞更多不同種類的音樂。

重現細膩質感

今次代理同時借出了普通版的SP1000M及Noble Kaiser Encore Brass Limited Edition 這款10單元耳機作測試，先聽MISIA Live專輯入面收錄的〈Everything〉，與普通版AB比較之下，SP1000M Royal Gold給人的第一個感覺是音色更有生氣，立體感、動態均在普通版之上，樂器線條顯得更細膩，低頻更加穩陣、從容不迫，鋼琴彈出來的低頻更有份量，相比之下女聲唱低音時亦顯得更有肉地，聲線更為通透，歌曲激昂的尾段足以將MISIA歌聲的穿透力表現得淋漓盡致。

之後聽LiSA的〈ADAMAS〉，SP1000M Royal Gold播放綿密的低音結他表現明顯優勝，清晰度與量感兼備，聽起來畸為飽滿一點，但又不會有拖延的情況，確是聽得過癮，而電結他都是明快而力量充沛，足以帶出歌曲的奔馳感，樂器表現出色之外，女聲亦更覺鮮明，魅力十足！

CONCLUSION：「細機成大器」

Astell&Kern的特別版DAP每一次都是叫好又叫座，最新的SP1000M Royal Gold用上更發燒的鍍金黃銅外殼，帶來更佳的視覺及觸覺享受，當然還有音質，整體音色比起普通版更鮮明、活潑，歌曲聽起來滿有生氣，低頻及人聲質感的改進特別明顯，低頻輸出實淨又穩定，人聲聲線更開朗，個人認為，除非真是要較輕巧的機身，否則特別版比起普通版有著絕對的優勢。

細機成大器。（post76）

SP1000M Royal Gold 規格重點

DAC芯片：AKM AK4497EQ x2

解碼：32bit/384kHz PCM、DSD256

輸出功率：2.1Vrms (非平衡)，4.2Vrms (平衡)

輸出端子：3.5mm耳機、2.5mm平衡耳機

儲存：內置256GB (支援1張高達400GB micro SDXC卡)

續航時間：10小時

體積：117×67.9×16.9mm

重量：313g

售價：HKD $23,880

查詢：ECT (3188 0767)

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【評測】尊爵升級 Astell&Kern SP1000M Royal Gold 評測】