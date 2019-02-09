vivo 升降鏡頭新作 V15、拍攝規格仲勁過旗艦機！？

【升降鏡頭 vivo V15】早前有傳 vivo 將會將 2018 全面屏旗艦機 NEX 上的升降式前鏡頭下放到中階新機上，而距離下一次 vivo 的新品發布會不足兩星期時間，vivo 方面已經忍耐不住，率先在其官方社交平台公開了這個新機系列的正式名稱 － V15 與 V15 Pro，以及作為賣點的前鏡頭規格！

據 vivo 方面的正式消息，即將在 2 月 20 日正式發表的新機將為 V15 以及 V15 Pro，而其升降鏡頭則為 3200 萬像素，在像素規格上，甚至要比 vivo NEX 更強（vivo NEX 前鏡僅為 800 萬像素）。

在社交平台 vivo 已講明 V15 系列將採用 3200 萬像素的前鏡頭：

印度甚至還有預熱廣告，主角為印度慈善影帝 Aamir Khan：

All attention on the world's first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116 — Vivo India (@Vivo_India) February 7, 2019

在機底的主鏡頭為三鏡頭配置，當中包括 4800 萬像素的主鏡頭、800 萬像素 2 倍變焦鏡頭、以及 500 萬像素的散景計算用副鏡頭

V15 系列將有 V15 以及 V15 兩機一同登場，兩者的規格差異暫時未明，但據可靠消息指，V15 以及 V15 Pro 兩機都將採用 Qualcomm Snapdragon 675 中階處理器以及屏下指模設計，V15 Pro 的「高配」規格可能只存在於記憶體方面。上年度於國內分開「屏下指模版」以及「機背指模版」 NEX 的市場策略大概不會重演。



