vivo 升降鏡頭新作 V15、拍攝規格仲勁過旗艦機！？

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【升降鏡頭 vivo V15】早前有傳 vivo 將會將 2018 全面屏旗艦機 NEX 上的升降式前鏡頭下放到中階新機上，而距離下一次 vivo 的新品發布會不足兩星期時間，vivo 方面已經忍耐不住，率先在其官方社交平台公開了這個新機系列的正式名稱 － V15 與 V15 Pro，以及作為賣點的前鏡頭規格！

據 vivo 方面的正式消息，即將在 2 月 20 日正式發表的新機將為 V15 以及 V15 Pro，而其升降鏡頭則為 3200 萬像素，在像素規格上，甚至要比 vivo NEX 更強（vivo NEX 前鏡僅為 800 萬像素）。

在社交平台 vivo 已講明 V15 系列將採用 3200 萬像素的前鏡頭：

印度甚至還有預熱廣告，主角為印度慈善影帝 Aamir Khan：

在機底的主鏡頭為三鏡頭配置，當中包括 4800 萬像素的主鏡頭、800 萬像素 2 倍變焦鏡頭、以及 500 萬像素的散景計算用副鏡頭

V15 系列將有 V15 以及 V15 兩機一同登場，兩者的規格差異暫時未明，但據可靠消息指，V15 以及 V15 Pro 兩機都將採用 Qualcomm Snapdragon 675 中階處理器以及屏下指模設計，V15 Pro 的「高配」規格可能只存在於記憶體方面。上年度於國內分開「屏下指模版」以及「機背指模版」 NEX 的市場策略大概不會重演。

 

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