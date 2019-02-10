Sony Xperia XA3 將與 XZ4 看齊　配備 21:9 CinemaWide 顯示技術

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Sony 才剛剛註冊 21:9 屏幕的 CinemaWide 商標，坊間便傳出 Xperia XA3 亦會採用同樣的顯示規格，讓中階用戶亦可以體驗嶄新的 21:9 視覺體驗。（文：黎生）

Sony 將於 MWC 2019 正式發表 CinemaWide 顯示技術，以 21:9 手機屏幕比例取代現時主流的 18:9，更適合播放及欣賞電影節目。除了已流出的 Xperia XZ4 外，Sony 還打算將顯示技術下放至 Xperia XA3，讓中階用戶亦可以在手機上體驗全新的視覺效果，一系列 Sony 手機可兼作流動影院之用。

Sony Xperia XA3 將會採用全新的 CinemaWide 顯示技術（winfuture.de）。

不過，現時 Xperia XA3 的流出屏幕像素為 1,080 x 2,560，與 Xperia XZ4 的 1,440 x 3,360 有明顯示差別。另外，Xperia XA3 預計將會採用 Qualcomm Snapdragon 660 處理器、6GB RAM、64GB ROM、3,500mAh 電池及 2,300 萬像雙鏡頭等規格。

Xperia XA3 將備有雙鏡設計（winfuture.de）。

至於 Xperia XA3 指紋感應器的位置，雖然不在機背，但由於 Sony 尚未有屏下指紋解鎖技術，故手機依然將指紋感應器置於機旁，使整個操作依然足夠方便。

來源：GSMArenaWinFuture

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